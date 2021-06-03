Başrollerinde Alperen Duymaz, Ali Atay, Hafsanur Sancaktutan ve Funda Eryiğit'in yer aldığı Son Yaz dizisi seyirciler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Dizi 21. bölümde sezon finali yapma kararı aldı. Seyirciler "Son Yaz neden sezon finali yapıyor?" , "Son Yaz ne zaman başlayacak?" sorularının yanıtını araştırmaya başladı.

SON YAZ NEDEN SEZON FİNALİ YAPIYOR?

Yaz aylarının gelmesiyle diziler yayın hayatına kısa bir mola vermeye veya final yapmaya başladı. FOX ekranlarında yayınlanan Son Yaz dizisinin de sezon finali yapacağı açıklandı. Söz konusu dizi 4 Haziran 2021 Cuma yayınlanacak 21. bölümü ile ekranlara kısa süreliğine veda edecek.

SON YAZ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Dizinin takipçileri yeni sezonun ne zaman başlayacağını merak ediyor. Yayınlandığı günden beri seyircileri ekran başına kilitleyen Son Yaz dizisinin yeni yayın dönemine eylül ayında 22. bölüm ile devam edeceği öngörülüyor.

SON YAZ'A VEDA

Yapımcılığını O3 Medya'nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Semih Bağcı'nın oturduğu Son Yaz dizisine Olgun Toker'in (Akgün'ün abisi/ Soner) veda edeceği açıklandı.