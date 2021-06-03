Başrollerinde Alperen Duymaz, Ali Atay, Hafsanur Sancaktutan ve Funda Eryiğit'in yer aldığı Son Yaz dizisi seyirciler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Dizi 21. bölümde sezon finali yapma kararı aldı. Seyirciler "Son Yaz neden sezon finali yapıyor?" , "Son Yaz ne zaman başlayacak?" sorularının yanıtını araştırmaya başladı.
Yaz aylarının gelmesiyle diziler yayın hayatına kısa bir mola vermeye veya final yapmaya başladı. FOX ekranlarında yayınlanan Son Yaz dizisinin de sezon finali yapacağı açıklandı. Söz konusu dizi 4 Haziran 2021 Cuma yayınlanacak 21. bölümü ile ekranlara kısa süreliğine veda edecek.
Dizinin takipçileri yeni sezonun ne zaman başlayacağını merak ediyor. Yayınlandığı günden beri seyircileri ekran başına kilitleyen Son Yaz dizisinin yeni yayın dönemine eylül ayında 22. bölüm ile devam edeceği öngörülüyor.
Yapımcılığını O3 Medya'nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Semih Bağcı'nın oturduğu Son Yaz dizisine Olgun Toker'in (Akgün'ün abisi/ Soner) veda edeceği açıklandı.
Selim Kara idealist bir Cumhuriyet Savcısı'dır. 8 sene önce hapse yolaldığı organize suç lideri Selçuk Taşkın’dan bir teklif alır. Selçuk Taşkın, Savcı Selim Kara’nın bütün suç örgütünü çökertecek davasında, tanıklık yapmak ister. Bunun karşılığında oğlu Akgün'ü, Selim Kara'nın korumasını talep eder.
Akgün, suç örgütünün içinde büyümüştür. Tehlikeli görünmesine rağmen duygusal biridir.
Selim, eşinin boşanmak istediğini öğrenir. Bunun ardından Selim, ailesi ve işi arasında kalır.
Son yaz dizisinin oyuncularının isimleri aşağıdaki gibidir:
Alperen Duymaz (Akgün)
Hafsanur Sancaktutan (Yağmur Kara)
Funda Eryiğit (Canan Kara)
Ali Atay (Selim Kara)
Olgun Toker (Gökhan Şen)
Halil Babür (Soner)
Erdem Şanlı (Kaan Gök)
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