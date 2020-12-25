Son zamanların popüler çayı: Beyaz çayın faydaları nelerdir?

Son zamanların popüler çayı beyaz çay, tam bir şifa kaynağıdır. Zayıflama özelliği de bulunan beyaz çay birçok hastalık için doğal çözüm yollarından biridir. Siz de pek çok şikayetinizden düzenli beyaz çay tüketimiyle kurtulabilirsiniz.
Beyaz çay Camellia sinensis bitkisinin tohumları ve yapraklarından üretilir. Bitkinin yaprakları çok olgunlaşmadan, henüz taze iken toplanır. Kaliteli bir çay olabilmesi amacıyla ilkbahar mevsiminde toplanması önemlidir. Yapraklar tam olarak olgunlaşmadığı için beyaz tüysü bir görünüme sahiptir. İsmini de işte bu görüntüsünden almıştır. Taze yapraklar toplandıktan sonra soldurma işlemi gerçekleşir. Bu işlem sırasında beyaz çayın yaprak şekli ve kokusu çıkar. Soldurma işleminden sonra ise dikkatle ayıklanır ve fırında kurutulur.
Beyaz çay yumuşak bir tada ve tatlı bir aromaya sahiptir. Bu çayın farklı çeşitleri de bulunmaktadır. Bu çeşitler yapraklarına, aromasına, tomurcuk sayısına, göre değişiklik gösterebilir. Bai Hao Yinzhen, Bai Mu Dan, Shou Mei, Gong Mei, Beyaz Puerh, Seylan Beyazı, Darjeeling Beyazı, Afrika Beyazı beyaz çay çeşitlerine örnektir.
Son zamanlarda yeni yeni popülerlik kazanan beyaz çayın tarihi Çin’deki Tang Hanedanlığı dönemine kadar uzanmaktadır. O zamanlar beyaz çay özellikle kraliyet mahkemesi üyeleri gibi üst sınıfların tercih ettiği çay çeşidi olmuştur. Son zamanlarda ise Asya ülkeleri dışında da tanınır ve tüketilir hale gelmiştir. Ülkemizde de zayıflatma özelliği sayesinde gittikçe popülerleşen bir çay türüdür.
Gün geçtikçe ünü artan beyaz çay için hiç şüphesiz tüketicilerin aklındaki en önemli sorulardan biri “Beyaz çay ne işe yarar?” olmuştur. Beyaz çay faydaları bakımından ele alındığında sağlık açısından duyanları şaşırtacak kadar fazla yarara sahiptir. İşte beyaz çayın faydaları:
Günümüzde zayıflamak isteyen bireylerin en büyük dostu çaylardır. Bitki çayları gibi metabolizmayı hızlandıran çaylar ile zayıflamak amaçlanır. Birçok hastalığa şifa olan beyaz çayın ise zayıflama etkisi olup olmadığı merak konusudur. Peki beyaz çay zayıflatır mı?
Beyaz çay, yapısında bulunan içerikler sayesinde doğal yollarla kilo vermek için mükemmel bir yöntemdir. Antioksidan özelliği sayesinde kilo vermeyi hızlandırır. Metabolizmayı hızlandırıcı özelliklere sahiptir. Kilo verme üzerindeki bir diğer önemli etkisi ise yağ yakımını kolaylaştırmasıdır. Beyaz çay vücudun yağ depolamasını engeller ve vücuttaki fazla yağın atılmasını sağlar. İçindeki kafein oranı ise yeşil ve siyah çaya göre daha azdır. Bu yüzden gün boyunca rahatlıkla içilebilir. Diyetisyenler tarafından günde 3 fincan içilmesi tavsiye edilir.
Beyaz çay diğer pek çok çaydan farklı olarak çok hafif içimlidir ve hassas aromalara sahiptir. Bu yüzden demleme işlemini doğru yapmak çok önemlidir. Siz de beyaz çay nasıl demlenir diye merak ediyorsanız, işte tarifi.
Beyaz çay için öncelikle 200 ml su kaynatılır. Kaynama işleminden sonra suyun altı kapatılır ve bekletilir. Ardından beyaz çay yaprakları suya eklenir. Yaklaşık beş dakika sonra çay hoş lezzetini suya verecektir. Ortaya yumuşak içimli lezzetli bir çay çıkacaktır. İşte bu kadar basit!
Beyaz çay demlenirken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar bulunur. Öncelikle bu çay demlenirken musluk suyu kullanılmamalıdır. Çünkü musluk suyunun içindeki klor, kireç gibi malzemeler beyaz çayın hassas aromalarını etkileyebilir.
İkinci önemli nokta ise oksijen miktarıdır. Çayın içindeki oksijen miktarı ne kadar yüksek olursa çayın içindeki özel aroma o kadar iyi hissedilir. Bunun için kullanılacak su çok uzun süre kaynatılmamalıdır. Çünkü uzun süre kaynayan su içindeki oksijen miktarı azalacaktır. Bu sebeple kettle kullanmak önemlidir. Ketlle kullanılırsa makine su kaynayınca kendiliğinden duracak ve uzun süreli kaynatmanın önüne geçecektir.
Çayı demele süresi de tadını etkileyen faktörlerden biridir. Genellikle beyaz çayın tüm tadının çıkması için yaklaşık 4 - 5 dakika demlenmesi önerilir. Daha sert tattan hoşlanan kişiler ise bu sürenin üzerine 1- 2 dakika daha ilave edebilirler.
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