Son zamanların popüler çayı: Beyaz çayın faydaları nelerdir?

Son zamanların popüler çayı beyaz çay, tam bir şifa kaynağıdır. Zayıflama özelliği de bulunan beyaz çay birçok hastalık için doğal çözüm yollarından biridir. Siz de pek çok şikayetinizden düzenli beyaz çay tüketimiyle kurtulabilirsiniz. Beyaz Çay Nedir? Beyaz çay Camellia sinensis bitkisinin tohumları ve yapraklarından üretilir. Bitkinin yaprakları çok olgunlaşmadan, henüz taze iken toplanır. Kaliteli bir çay olabilmesi amacıyla ilkbahar mevsiminde toplanması önemlidir. Yapraklar tam olarak olgunlaşmadığı için beyaz tüysü bir görünüme sahiptir. İsmini de işte bu görüntüsünden almıştır. Taze yapraklar toplandıktan sonra soldurma işlemi gerçekleşir. Bu işlem sırasında beyaz çayın yaprak şekli ve kokusu çıkar. Soldurma işleminden sonra ise dikkatle ayıklanır ve fırında kurutulur. Beyaz çay yumuşak bir tada ve tatlı bir aromaya sahiptir. Bu çayın farklı çeşitleri de bulunmaktadır. Bu çeşitler yapraklarına, aromasına, tomurcuk sayısına, göre değişiklik gösterebilir. Bai Hao Yinzhen, Bai Mu Dan, Shou Mei, Gong Mei, Beyaz Puerh, Seylan Beyazı, Darjeeling Beyazı, Afrika Beyazı beyaz çay çeşitlerine örnektir.

Geçmişten Günümüze Beyaz Çay Son zamanlarda yeni yeni popülerlik kazanan beyaz çayın tarihi Çin’deki Tang Hanedanlığı dönemine kadar uzanmaktadır. O zamanlar beyaz çay özellikle kraliyet mahkemesi üyeleri gibi üst sınıfların tercih ettiği çay çeşidi olmuştur. Son zamanlarda ise Asya ülkeleri dışında da tanınır ve tüketilir hale gelmiştir. Ülkemizde de zayıflatma özelliği sayesinde gittikçe popülerleşen bir çay türüdür. Sayısız Yararı İle Beyaz Çay Gün geçtikçe ünü artan beyaz çay için hiç şüphesiz tüketicilerin aklındaki en önemli sorulardan biri “Beyaz çay ne işe yarar?” olmuştur. Beyaz çay faydaları bakımından ele alındığında sağlık açısından duyanları şaşırtacak kadar fazla yarara sahiptir. İşte beyaz çayın faydaları: Beyaz çay antioksidan içerdiğinden yıpranmış ciltler için çok faydalıdır. Antioksidanların anti-emflamatuar etkileri sayesinde egzama ve cilt iltihabına iyi gelir. Ayrıca kırışıklıklar da dahil olmak üzere erken yaşlanma belirtilerini önler.

Diş macunlarında çokça bulunan florür maddesi yönünden zengindir. Bu sayede diş çürümelerinden korur. Dişte plak oluşumunu engeller.

Sağlıklı saçların oluşumu için de doğal yollar sunar. Beyaz çayda bulunan epigallokateşin gallat adı verilen antioksidan saç uzamasını sağlar. Aynı zamanda bu içerik saç dökülmesini de önler.

Beyaz çay içerdiği bazı maddelerden dolayı unutkanlık ve hafıza gelişimi için çok faydalıdır.

Beyaz çaydaki antioksidanlar, kanser hücresi oluşumunun önüne geçer. Kansere yol açan genetik hücrelerin mutasyonunun önlenmesine yardımcı olabilir.

Enerji kaynağıdır. Halsizlik ve yorgunluk için doğal bir çözüm yolu sunar.

Beyaz çay tansiyonu düşürür ve kolestrol hastalarına da faydalıdır.

Beyaz çay kalp için de çok faydalıdır. Kan pıhtıları, felç ve kalp krizi gibi hastalıkları önler. Diğer çaylara göre en az işlendiği için, daha fazla antioksidan içerir. İçeriğinde bulunan maddeler kan basıncını düşürmeye, dolaşımı iyileştirmeye ve kalp hastalığı riskini azaltmaya yardımcı olabilir

Kolesterolü düşürme özelliğine sahiptir.

Bağışıklığı güçlendirir ve hastalıklara kolay yakalanma riskini azaltır.

Kemikleri güçlendirir. Bu etkisi sayesinden romatizma hastalıklarına çok iyi gelir. Zayıflamak İsteyenlere Beyaz Çay Günümüzde zayıflamak isteyen bireylerin en büyük dostu çaylardır. Bitki çayları gibi metabolizmayı hızlandıran çaylar ile zayıflamak amaçlanır. Birçok hastalığa şifa olan beyaz çayın ise zayıflama etkisi olup olmadığı merak konusudur. Peki beyaz çay zayıflatır mı? Beyaz çay, yapısında bulunan içerikler sayesinde doğal yollarla kilo vermek için mükemmel bir yöntemdir. Antioksidan özelliği sayesinde kilo vermeyi hızlandırır. Metabolizmayı hızlandırıcı özelliklere sahiptir. Kilo verme üzerindeki bir diğer önemli etkisi ise yağ yakımını kolaylaştırmasıdır. Beyaz çay vücudun yağ depolamasını engeller ve vücuttaki fazla yağın atılmasını sağlar. İçindeki kafein oranı ise yeşil ve siyah çaya göre daha azdır. Bu yüzden gün boyunca rahatlıkla içilebilir. Diyetisyenler tarafından günde 3 fincan içilmesi tavsiye edilir.