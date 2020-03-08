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SonarLab by Red Bull Sahnesi müziğin ritmini tuttu

İSTANBUL HABERLERİ  | 08.03.2020 12:59 | Son Güncelleme

Sonar ile uluslararası arenada iş birliğini sürdüren Red Bull, İstanbul'da da 4 yıldır olduğu gibi SonarLab by Red Bull sahnesinin kürasyonunu üstlendi

İSTANBUL (AA) - Modern zamanların müziğini dünyanın pek çok yerine taşıyan, 65 farklı kentte ses getiren Barcelona merkezli Sonar Müzik Festivali, İstanbul'da unutulmaz anlara imza attı.

Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, dünyanın en prestijli elektronik müzik festivallerinden Sonar Festivali, Türkiye'de dördüncü kez Zorlu PSM'de gerçekleşti. Müziğin en sofistike örneklerini izleyiciye sunan Red Bull, önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da SonarLab by Red Bull sahnesi ile alanında en iyi müzisyenleri müzikseverler ile buluşturdu.

Red Bull'un kürasyonunu üstlendiği SonarLab Sahnesi'nin hem kulağa hem de göze hitap eden programında, elektronik ve dans müziğin en nitelikli isimleri yerini aldı.

Yerli sahneden isimlerin de dahil olduğu programıyla SonarLab by Red Bull 2020 sahnesinin 6 Mart Cuma günkü ilk konuğu, yeni nesil sahneden en taze isimleri sanatseverlere ulaştıran Red Bull Warm Up sanatçılarından TKO oldu. Jtamul ve beril21'in ikili projesi Millennial Hug'ın teslim aldığı sahnede, Catnapp; R&B, rap, breakbeat, bas gibi türleri sentezledi. Deneysel tekno parçalarıyla sahneyi dans pistine çevirmekte zorlanmayan Skee Mask, dinleyicilerle buluştu. Elektronik müzik, ambient ve IDM üzerine besteleri ile dikkati çeken İzlandalı sanatçı Bjarki, görsel ve işitsel şovlar sundu. Yeraltı elektronik müzik kültürünü birçok biçimiyle kucaklayan Steffi, geniş hayran kitlesini İstanbul'da daha da geliştirdi.

7 Mart Cumartesi günü ise ilk olarak çok kültürlü geçmişe sahip iki isim Tzusing ve DJ Python, Zorlu PSM galeri alanında ''Red Bull Sunar:Tzusing ve DJ Python ile bir sohbet'' başlıklı söyleşi ile müzikseverlerle buluştu. Elif Bereketli’nin moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşide, iki isim, kültürel miraslarını elektronik müziğe nasıl entegre ettiklerini konuştu.

SonarLab by Red Bull sahnesinde ise müzik; funk, disko ve soul karışımı setleriyle 1990'lı yılların sonlarından bu yana İstanbul dans müziği sahnesinin merkezinde yer alan Zozo ile başladı. New York'un yeni nesil yapımcılarından DJ Python, derin ritmik besteleri ile müzikseverlerle buluştu. Setlerinde aerodinamik tekno, endüstriyel elektronik, batı dışı dans müziği ile çağdaş kulüp müziğini miksleyen Tzusing, yerini raw, techno ve acid house esintileri barındıran projeleri ile Umfang'a bıraktı. Gecenin kapanışını ise canlı ve melodik house müzikleri ile Glasgowlu müzisyen Denis Sulta yaptı.

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Festival Red Bull Sonar lab

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