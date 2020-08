Sonbahar temizliği Gültepe Mahallesi’nde başladı

Melikgazi Belediyesi daha temiz bir çevre için ilçe genelinde her hafta rutin olarak yapacağı sonbahar temizlik çalışmasına Gültepe Mahallesi’nden başladı.

Belediyenin tüm saha ekibi ile Gültepe Mahallesi’nde başlayan temizlik çalışmasına katılan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Sonbahar temizliği ile inşallah ilçemizi çok daha güze hale getireceğiz. Özellikle hafriyat, çöp birikintileri temizlenecek, genel bir ilaçlama ve çevre düzenleme işi yapılacak. Yollarda yama ve yol çizgi çalışması yapıyoruz. Çimleri budayacağız, kaldırımlardaki otları temizleyeceğiz. Belediyemizin tüm çalışma ekibi alanda hummalı bir çalışmayı bugün burada başlattık. Bu çalışmamızı inşallah her hafta bir mahallemizde yaparak sonbahar sonuna kadar tamamlamayı düşünüyoruz. Her pazartesi günü saha çalışması yapacağız. İnşallah bundan sonra sonbahar ve ilkbahara hazırlıklı olacak şekilde temizlik ve çevre çalışmaları ile ilgili mesai harcayacağız. Lütfen çevremize değer verelim ve çevremizi temiz tutmaya özen gösterelim. Daha temiz ve nezih bir çevrede yaşamak herkesin doğal hakkı. Lütfen çevremize sahip çıkalım ve gelecek kuşaklara daha temiz bir çevre bırakalım. Yapmış olduğumuz çalışmaların ilçemize hayırlı olmasını dilerim” dedi.