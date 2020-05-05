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Sondakik editörleri sokak hayvanlarını unutmadı

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 05.05.2020 11:34 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da haber sitesi editörleri, korona virüs salgını nedeni ile yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına mama dağıttı.Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alarak salgın haline gelen korona virüse yönelik alınan önlemler devam ediyor.

Diyarbakır’da haber sitesi editörleri, korona virüs salgını nedeni ile yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına mama dağıttı.
Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alarak salgın haline gelen korona virüse yönelik alınan önlemler devam ediyor. Türkiye ve dünyadan son dakika haberlerini okuyucularına ulaştıran www.sondakikhaber.com isimli haber sitesi, korona virüs salgını nedeni ile sokakta yiyecek bulmakta zorlanan hayvanları unutmadı. Site editörleri, korona virüs nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için çeşitli noktalara mama bıraktı.

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