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Söndürülmeyen köz yangına neden oldu

24.11.2022 13:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman’da, odunluk da yapılan yufka ekmek sonrası söndürülmeyen köz, yangına neden oldu.

Söndürülmeyen köz yangına neden oldu

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yeni Mahalle 2699 Sokak içerisinde bulunan Abuzer Alagöz’e, ait 3 katlı ikametin teras kısmındaki odunlukta gündüz saatlerinde yufka ekmek yapıldı.

Ekmek yapımından sonra söndürülmeyen köz saatler sonra odunluk içerisine sıçradı. Aniden çıkan yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmalar sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda odunlukta maddi hasar meydana gelirken polis ekipleri ise incelemelerde bulundu.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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