Soner Aydoğdu: Igor Tudor beni Galatasaray'a istedi!

Kupa finalinde Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup ettikleri maç hakkında düşüncelerini paylaşan Soner Aydoğdu, geçtiğimiz hafta kendisi hakkında ortaya atılan Galatasaray maçında penaltıyı bilerek dışarı attı. Çünkü Galatasaray'la anlaştı' iddialarına ise çok sert cevap verdi. "Şerefim, namusum var. Onurumla yaşadım. Bu iftiraları atanlardan bir özür bekliyorum. Galatasaray'la anlaşmadım. Fatih Terim'den önceki teknik

direktör Igor Tudor beni istedi." dedi. Akhisarspor'un futbolcusu Soner Aydoğdu, Radyospor programcısı ve Ajansspor editörü Salim Manav'a konuştu. İşte Soner Aydoğdu'nun açıklamaları... Ziraat Türkiye Kupası'nda yaşanılan şampiyonlukla sözlerine başlayan Soner Aydoğdu, "Çok güzel bir duygu. Akhisarspor'un tarihinde ilk kez bu başarıyı elde ettik. Hepimiz çok inandık ve kupayı kazandık. Çok mutluyuz. Akhisarspor tarihine adımızı altın harflerle yazdırdık. İki sezondur, benim adıma her şey güzel gidiyor. Kendim açımdan da iyi bir sezon oldu" dedi. Ligde oynayacakları deplasmandaki Kayserispor maçı hakkında da konuşan Soner, "Avantajımız rakiplerimizin birbiriyle oynaması. Kupayı kazandık, şu anda hedefimiz Kayserispor maçından puan ya da puanlar almak. Amacımız bu hafta ligde kalmayı garantilemek" ifadelerini kullandı.

İleriye dönük hedeflerinden bahseden 27 yaşındaki futbolcu, "Kişisel performansımın artmasında takım arkadaşlarımın katkısı çok büyük. Oynayarak kendimi buldum. Sürekli oynayarak performansımı üst seviyelere taşıdım. Gençlerbirliği'nde de düzenli oynamıştım, Trabzonspor'da gelgitlerim olmuştu. Okan hocamız çok iyi bir insan, çok iyi teknik adam. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Bana bu süreçte inanılmaz katkısı oldu" açıklamasında bulundu. Soner Aydoğdu, geçtiğimiz hafta kendisi hakkında ortaya atılan 'Galatasaray maçında penaltıyı bilerek dışarı attı. Çünkü Galatasaray'la anlaştı' iddialarına ise sert tepki gösterdi. 'ŞEREFİMLE, NAMUSUMLA VAR OLDUM' Soner, "Bu açıklama iyi oldu. Maçtan sonra benimle ilgili haberler çıktı. Çok üzüldüm. Benimle ilgili algı yarattılar. Her zaman şerefimle ve namusumla bu piyasada varoldum. Polemiklerden uzak durdum. Adımın böyle anılmasını istemem. Bunlar sadece küçük işler... Bu tür acizlik olamaz. Keşke bu iddiaları ortaya atan hocalarımız ve yorumcularımız beni arayıp yayına katılmamı isteselerdi. Algı yartamak için polemik yarattılar. Takımım küme düşüyor. Böyle bir şey olabilir mi?