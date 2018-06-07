Soner Aydoğdu Medipol Başakşehir ile 3 yıllığına anlaştı!

Spor Toto Süper Lig’de geçtiğimiz sezonu üçüncü sırada bitiren Medipol Başakşehir, önümüzdeki sezon öncesi kadrosuna takviye yapmaya başladı. İstanbul ekibi, Teleset Mobilya Akhisarspor’dan Soner Aydoğdu’yu renklerine bağladı.
Medipol Başakşehir, 27 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 3 yıllığına anlaştı.
Daha önce Gençlerbirliği ve Trabzonspor formaları da giyen Soner Aydoğdu, geçen sezon 32 resmi maçta 8 gol, 6 asistlik performans sergilemişti.
Soner Aydoğdu kimdir?
2016 yılında Trabzonspor’dan Akhisarspor’a transfer olan Soner Aydoğdu bu sezon Süper Lig’de forma giydiği 28 maçta 7 gol attı ve 6 asist yaptı. Akhisarspor ile sözleşmesi sona eren 27 yaşındaki futbolcu toplamda 35 maçta 8 gol, 6 asistlik performans sergiledi. Soner Aydoğdu’nun Akhisarspor ile olan sözleşmesi sona ermişti.
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