SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Göztepe
  4. Soner Aydoğdu: Taraftarımızı çok özledik

Soner Aydoğdu: Taraftarımızı çok özledik

01.07.2021 10:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Göztepe’nin deneyimli oyuncusu Soner Aydoğdu, yeni sezona iyi hazırlanarak Süper Lig’e en iyi şekilde başlamak istediklerini söyledi. Aydoğdu, stadyumlara seyirci alınacağını da hatırlatarak, "Taraftarımızı çok özledik, kavuşacağımız zamanı bekliyoruz" dedi.

Soner Aydoğdu: Taraftarımızı çok özledik

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 2021-2022 sezonunun hazırlıklarını sürdürüyor. Urla Adnan Süvari Tesisleri’nde antrenmanlarına devam eden sarı-kırmızılılarda, deneyimli orta saha oyuncusu Soner Aydoğdu, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"SÜPER LİG'E EN İYİ ŞEKİLDE BAŞLAMAK İSTİYORUZ"

Yeni sezonun sakatlıksız bir sezon olmasını dileyen Soner Aydoğdu, "Kendimize de başarılı bir sezon diliyoruz. Burada olmaktan çok mutluyuz, özlemişiz. Evimizde olmaktan dolayı çok mutluyuz. Sahaya indik ve çalışmalara başladık. İnşallah bu dönemi en iyi şekilde değerlendirip Süper Lig’e en iyi şekilde başlamak istiyoruz" dedi.

30 yaşındaki orta saha oyuncusu, seyircili maç oynanma kararını da hatırlatarak, "Taraftarlarımızı da çok özledik. Yeni sezonda belli bir sayıda taraftar alınacağını öğrendik. Onları gerçekten de çok özledik. İnşallah en kısa sürede kavuşacağımız zamanı bekliyoruz" diye konuştu.

Soner Aydoğdu, 2019-2020 sezonunda Göztepe formasıyla çıktığı 33 resmi maçta 5 gol atarken, 8 kez de asist yapmıştı. Aydoğdu, 2020-2021 sezonunda ise 41 resmi maçta 4 gol, 6 asistlik performans sergilemişti.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
EURO 2020’de çeyrek final eşleşmeleriEURO 2020’de çeyrek final eşleşmeleri
PARTNER Ünlü şarkıcı dünya evine girdi! Ünlü şarkıcı dünya evine girdi!
Göztepe 5 futbolcuyla yollarını ayırdıGöztepe 5 futbolcuyla yollarını ayırdı
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Göztepe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Beklenen gün geldi! Bu değişikliklere hazır olun

Beklenen gün geldi! Bu değişikliklere hazır olun

Elmalı Davası ile ilgili yeni gelişme! İlk kez konuştular

Elmalı Davası ile ilgili yeni gelişme! İlk kez konuştular

İşte Fenerbahçe'nin yeni hocası

İşte Fenerbahçe'nin yeni hocası

Tüm dünya şaşkın! Messi serbest kalıyor

Tüm dünya şaşkın! Messi serbest kalıyor

Emre Kocadağ'dan Edin Dzeko açıklaması

Emre Kocadağ'dan Edin Dzeko açıklaması

Ozan Tufan'ın tatil fotoğrafı olay oldu!

Ozan Tufan'ın tatil fotoğrafı olay oldu!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

İspanya kalecisi Unai Simon'dan büyük hata!

İspanya kalecisi Unai Simon'dan büyük hata!

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Yıldız oyuncuyu dövmesini istedi!

Yıldız oyuncuyu dövmesini istedi!

Boupendza'yı duyurdular! İmza an meselesi

Boupendza'yı duyurdular! İmza an meselesi

Fatih Terim’den sert tepki: 100 kere söyledim

Fatih Terim’den sert tepki: 100 kere söyledim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.