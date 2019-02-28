Songül Ülkü'den Perran Kutman'a olay suçlama

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına usta oyuncu Songül Ülkü konuk oldu.

Bir dönem Perran Kutman’la ‘Perihan Abla’ dizisinde rol alan Ülkü, çok konuşulacak açıklamalara imza attı.

İşte Songül Ülkü’nün açıklamalarından satır başları:

Gerçeği söylemek gerekirse Perran Kutman’ın ben hariç herkes ile arası çok iyiydi sette. Bilmiyorum benimle arası neden kötüydü.

Çok ilginç söyle bir şey oldu, bizim diziyi çocuklar çok seyrediyordu. Onun için bir pedagog ile anlaşıldı. O dönem benim de çok yakışıklı bir sevgilim var.

O HANIM SETE GELİNCE...

O hanım benim sevgilime aşık. Sevgilimi de benden ayıramıyor bu kadın korkunç işler yapmış, gitmediği yerler kalmamış. O vesileyle de bizim diziye pedagog olarak girmiş beni mahvetmek için. Belki de diziden attırmak için, belki de Perran Kutman’la aramın bozulmasına da o kadın vesile olmuştur. Çünkü yaptırdığı bir takım şeyler vardı…

Perran Kutman’la aramız çok iyiydi, o hanım sete gelince aramız açıldı.

Ben o zaman o hanımın bizim dizide pedagog olduğunu da bilmiyordum, sonradan öğrendim.