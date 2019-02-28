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Songül Ülkü'den Perran Kutman'a olay suçlama

MAGAZİN HABERLERİ  | 28.02.2019 13:37 | Son Güncelleme

Bir döneme damga vuran Songül Ülkü katıldığı canlı yayında usta oyuncu Perran Kutman’la ilgili olay sözler söyledi. Ülkü'nün iddiasına göre Kutman kendisine çok kötü davranıyordu!

Songül Ülkü'den Perran Kutman'a olay suçlama

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına usta oyuncu Songül Ülkü konuk oldu.

Bir dönem Perran Kutman’la ‘Perihan Abla’ dizisinde rol alan Ülkü, çok konuşulacak açıklamalara imza attı.

İşte Songül Ülkü’nün açıklamalarından satır başları:

Gerçeği söylemek gerekirse Perran Kutman’ın ben hariç herkes ile arası çok iyiydi sette. Bilmiyorum benimle arası neden kötüydü.

Çok ilginç söyle bir şey oldu, bizim diziyi çocuklar çok seyrediyordu. Onun için bir pedagog ile anlaşıldı. O dönem benim de çok yakışıklı bir sevgilim var.

O HANIM SETE GELİNCE...

O hanım benim sevgilime aşık. Sevgilimi de benden ayıramıyor bu kadın korkunç işler yapmış, gitmediği yerler kalmamış. O vesileyle de bizim diziye pedagog olarak girmiş beni mahvetmek için. Belki de diziden attırmak için, belki de Perran Kutman’la aramın bozulmasına da o kadın vesile olmuştur. Çünkü yaptırdığı bir takım şeyler vardı…

Perran Kutman’la aramız çok iyiydi, o hanım sete gelince aramız açıldı.

Ben o zaman o hanımın bizim dizide pedagog olduğunu da bilmiyordum, sonradan öğrendim.

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O hanımdan sonra rollerim azaltıldı, Perran Kutman’la aramız açıldı. Ben anlam veremiyordum ‘neden böyle oldu’ dedim kendi kendime. Çok küçüktüm o zamanlar, ekip çok güzeldi, senaryo da aynı şekilde.

ARADA KARŞILAŞIYORUZ...

Perran Kutman bir süre sonra, alaycı, küçümser olarak davranmaya başladı. Tam çekimim var bir şey söylerdi, moralim bozulurdu. Ben böyle şeylerden çabuk etkilenen bir insanım. Bir de neden böyle davrandığını da bilmiyordum. Dediğim gibi ilk başlarda aramızda hiçbir şey yoktu. O pedagog hanım geldikten sonra oldu ne olduysa. Dizide bir de erkek kardeşimiz vardı. Onunla da ilgili çok kötü şeyler var. Söylemeyeyim onları.

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O da Perran Kutman’la ilgili, çok tatsız bir şeydi. Geçmişte olabilir, her insan hata yapabilir tekrar gündeme getirmeye gerek yok. Ben zaten Perran Kutman’la bir daha aynı projede asla yer almam. Arada karşılaşıyoruz öyle tatsız ‘merhaba’ diyoruz ama soğuk, bir resmiyeti yok.


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perran kutman Songül Ülkü

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