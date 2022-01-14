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ŞÖNİM ve kadın konukevi personeline, "Pozitif Psiko-Terapi Eğitimi"

14.01.2022 11:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ŞÖNİM ve kadın konukevi personeline, "Pozitif Psiko-Terapi Eğitimi"

Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri (ŞÖNİM) ile kadın konukevlerinde görevli meslek elemanlarına yönelik "Pozitif Psiko-Terapi Temel Eğitimi" programı hayata geçirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı açıklamasına göre, kadın konukevi ve ŞÖNİM'lerde bir yandan kadınları güçlendirme çalışmaları yapılırken diğer yandan görevli personelin kapasitesini geliştirmeye yönelik eğitimler düzenleniyor.

Şiddet mağduru kadınların güçlenmesi ve beraberindeki çocuklarla tekrar yaşamlarını kurgulayabilmesi amacıyla görevli personele yönelik eğitim programlarına devam eden bakanlık, bu kapsamda Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planında yer alan meslek elemanlarının mesleki kapasitelerinin geliştirilmesi hedefiyle yeni bir eğitim programını hayata geçirdi.

Bu kapsamda, UNICEF iş birliğinde ŞÖNİM ile kadın konukevlerinde hizmet veren meslek elemanlarına "Pozitif Psiko-Terapi Temel Eğitimi" verilmeye başlandı.

Planlama doğrultusunda, ilk etapta 40 ilde görevli meslek elemanlarına 5 modülden oluşan 200 saatlik teorik ve uygulamalı eğitim verildi.

Eğitimlerde, ŞÖNİM ile kadın konukevlerindeki meslek elemanları, hizmet alanların gelişimlerini, sosyal hayata katılımlarını ve yaşam kalitesini arttırmayı destekleyici bilgilerin nasıl verileceğini, gerçek yeteneklerini keşfetmelerinde nasıl yardımcı olacaklarını ve hizmet alanın olumsuz düşüncelerini pozitif olarak tekrar yorumlamayı öğreniyor.

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