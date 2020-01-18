MAGAZİN
  4. "Sonsuz Şükran Köyü"nde sergilenmek üzere Müslüm Gürses'in büstünü yapıyorlar

"Sonsuz Şükran Köyü"nde sergilenmek üzere Müslüm Gürses'in büstünü yapıyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2020 13:54 | Son Güncelleme

"Sonsuz Şükran Köyü"nde sergilenmek üzere Müslüm Gürses'in büstünü yapıyorlar

Hatay'ın İskenderun ilçesinde çalışmalarını sürdüren heykeltraşlar Meral Aran Kaysı ve Emrah Ateşli, Konya'nın Hüyük ilçesindeki "Sonsuz Şükran Köyü"nde sergilenmek üzere 7 yıl önce yaşamını yitiren sanatçı Müslüm Gürses'in büstünü yapıyor.

Kaysı ve Ateşli, büstü sanatçının ölüm yıl dönümü olan 3 Mart'tan önce tamamlamayı planlıyor.

Kaysı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 30 yıldır heykel sanatıyla ilgilendiğini söyledi.

Konya'nın Hüyük ilçesinde, sanatçıların kurduğu "Sonsuz Şükran Köyü" bulunduğunu hatırlatan Kaysı, burada her yıl önemli sanatçıların anıldığını ifade etti.

Bu yıl da burada 3 Mart'ta Müslüm Gürses için anma töreni düzenleneceğini aktaran Kaysı, "Vefa borcumuzu sanata ve sanatçılara ödemek için böyle bir çalışma başlattık. Bir aylık çalışmamızın sonuna geldik." dedi.

Heykeltraş Emrah Ateşli de büstün boyunun 90, eninin de 70 santimetre ebatlarında olduğunu belirtti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERAylar sonra ortaya çıktı!Aylar sonra ortaya çıktı!
Cesareti seçti! İç çamaşırını gösterdiCesareti seçti! İç çamaşırını gösterdi
Mustafa Sandal'a büyük şok! Defne Samyeli harekete geçtiMustafa Sandal'a büyük şok! Defne Samyeli harekete geçti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hatay, İskenderun, konya, müslüm gürses, Sonsuz Şükran Köyü,

En Çok Okunan Haberler

Korkunç olay! Önce oğlunu öldürdü sonra intihar etti

Korkunç olay! Önce oğlunu öldürdü sonra intihar etti

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti

Çocuğunu aramaya geldi, acı gerçekle yüzleşti!

Çocuğunu aramaya geldi, acı gerçekle yüzleşti!

Yunanistan'a hacker şoku! 'Canımız ne zaman isterse o zaman erişim sağlanacak'

Yunanistan'a hacker şoku! 'Canımız ne zaman isterse o zaman erişim sağlanacak'

Mucize Doktor'da Ali ve Ferman'ı üzen haber

Mucize Doktor'da Ali ve Ferman'ı üzen haber

Bayrampaşa’da hareketli dakikalar: Palayla kafeye daldı

Bayrampaşa’da hareketli dakikalar: Palayla kafeye daldı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu evleniyor mu?

Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu evleniyor mu?

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Sütyeninin fermuarını açtı kapadı!

Sütyeninin fermuarını açtı kapadı!

38 kilo verdi! Bambaşka biri oldu

38 kilo verdi! Bambaşka biri oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Didem Soydan'dan yine cinsel organ göndermesi!

Didem Soydan'dan yine cinsel organ göndermesi!

Zafer Ergin'den Arka Sokaklar açıklaması

Rıza Baba'dan Arka Sokaklar açıklaması

Cem Yılmaz oğlu Kemal’in müzik performansını paylaştı

Cem Yılmaz oğlu Kemal’in müzik performansını paylaştı

Çingene Kız'ın gözlerine ziyaretçi akını

Çingene Kız'ın gözlerine ziyaretçi akını

Zeynep Alkan 'Doğruluk mu cesaret mi?' programında iç çamaşırını gösterdi

Cesareti seçti! İç çamaşırını gösterdi

Mustafa Sandal'a büyük şok! Defne Samyeli harekete geçti

Mustafa Sandal'a büyük şok! Defne Samyeli harekete geçti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.