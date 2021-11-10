Sonsuzluk işareti nasıl yapılır? Sonsuzluk işaretinin anlamı!

Sadece Türkiye değil, dünya tarihine damgasını vuran Atatürk’ün ölümsüzlüğünü vurgulamak için yapılan sonsuzluk işareti, klavyede kısa yollarla yapılır. Sonsuzluk işareti telefonlarda da yine kısa yollarla yapılıyor.

SONSUZLUK İŞARETİ NASIL YAPILIR?

Bilgisayar ve telefonlarda sonsuzluk işareti (∞) yapmak için aşağıdaki kısa yolları kullanabilir veya doğrudan sonsuzluk işaretini bir yerlerden kopyalayabilirsiniz.

Sonsuzluk işareti yapmak isteyen Windows kullanıcıları, bilgisayar klavyesinden ALT+236 kombinasyonunu yazması gerekir. ALT tuşu basılıyken, num-pad kısmından 236 yazarak sonsuzluk işaretini yapabilirsiniz.

Apple Macintosh kullanıcılarının ise Option ve 5 tuşlarına aynı anda basması gerekir. Word dökümanlarınızda da yine Windows'ta olduğu gibi ALT ve 236 kombinasyonuyla sonsuzluk işareti yapabilirsiniz.

∞ buradan da 'kopyala-yapıştır' diyerek işareti doğrudan kullanabilirsiniz.

SONSUZLUK İŞARETİNİN ANLAMI

İlk defa Wallis tarafından 1650’li yılların ortalarında kullanılan sonsuzluk işaretine ölçülemeyecek kadar küçük bir sonsuz küçük için 1/∞ eklendi.

Wallis bunu ve 1655 yılında yayınlanan Konik Bölümler üzerinde Treatise on the Conic Sections adındaki kitabında sonsuzlukla ilgili diğer birçok konuyu kaleme aldı.

Sonsuzluk işareti fizik ve matematikte sonu olmayan anlamına gelir. Sonsuzluk işaretinin şekil açısından gerçek anlamı; kum saatinden gelir. Kum saati zaman ölçme anlamına geldiğinden zamansal bir anlam taşır.

Şayet kum saatini yan çevirirseniz zamanı durdurmuş olur ve sonsuzluk döngüsünün içine çekilmiş olursunuz. Bundan dolayı çok uzun süredir sonsuzluk işareti akla gelebilecek bir çok somut nesnenin üzerine işlenmiş ve zamanla anlamı katlanarak artmıştır.

Yüzyıllar boyunca bu işaret insanlar için özel anlamlar belirtmiş ve son şekliyle günümüze dek ulaşmıştır. Buna karşın anlamını yitirmeyip hâlâ sıkça kullanılan ve sonsuz anlam taşıyan bir figür olarak hemen hemen her alanda karşımıza çıkar.



