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  4. Sonunda bu da oldu! Süper Lig maçında VAR bozuldu! Son çare olarak ofsayt çizgisini bakın nasıl çektiler...

Sonunda bu da oldu! Süper Lig maçında VAR bozuldu! Son çare olarak ofsayt çizgisini bakın nasıl çektiler...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
08.02.2025 20:21
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Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, Kayserispor'a 3-2 mağlup oldukları maçının ardından açıklamalarda bulundu. Mücadelenin içinde VAR'ın bozulduğunu ve devre dışı kaldığını söyleyen Recep Uçar adeta isyan etti.

Sonunda bu da oldu! Süper Lig maçında VAR bozuldu! Son çare olarak ofsayt çizgisini bakın nasıl çektiler...

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında konuk olduğu Kayserispor'a 3-2 yenilen Konyaspor'un teknik direktörü Recep Uçar, "Bugün operasyon çekerek golümüzü çok net iptal ettiler. Konya halkının, Konya taraftarının mutluluğunu elinden aldılar. Oyuncularımın emeğini ellerinden aldılar." dedi.

SAHAYA GİRİP POZİSYONU GÖSTERDİLER

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Müsabaka sonrası Konyasporlu yöneticiler sahaya girerek maçı yöneten Çağdaş Altay'a tepkide bulundu. Konyaspor yönetimi uzatma dakikalarında sayılmayan golü hakem Çağdaş Altay'a ellerindeki tabletten gösterdi.

"VAR SİSTEMİ DEVRE DIŞI KALDI"

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Recep Uçar, "Bizler kazanabiliriz, kaybedebiliriz. Kayserispor'un zaman zaman iyi oynadığı, zaman zaman bizim iyi oynadığımız bir oyun enteresan bir şekilde, son dakikalarda bulduğumuz beraberlik golü, statta herkesin, bizim taraftarımızın sevindiği, herkesin Kayserispor yedek kulübesi de dahil 'nasıl yedik diye üzüldüğü', bir kişinin itiraz etmediği bir golü ne yaptılar ne ettiler, 'VAR sistemi devre dışı kaldı' dediler. Sonrasında komik bir çizgi çektiler. Beden olarak bizim oyuncumuzun bedeninin ne kadar arkada olduğu belli, parmak ucu, santim kıl, mikroskopla baksanız ayarlayamayacağız bir görüntü. 'Manuel bakılıyor' dendi. Nereden bakarsanız bakın elinizde kalacak bir pozisyonu, açık ve net söyleyeyim, bugün operasyon çekerek golümüzü çok net iptal ettiler." ifadelerini kullandı.

Günün Maçları

Tüm Maçlar
MS
Bellona Kayserispor Bellona Kayserispor
3 - 2
Tümosan Konyaspor Tümosan Konyaspor

Anahtar Kelimeler:
Kayserispor Konyaspor VAR
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