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Sonunda bunu da yaptılar! Artık bebeklerinizi lavaşa sarabilirsiniz

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
EĞLENCE  | 19.06.2019 11:22 | Son Güncelleme

Yeni doğan bebeklerin ebeveynleri tarafından şekilden şekle sokulduğuna şahit oluyoruz çoğu zaman. Ancak bu yeni trend sevimli olmanın yanında oldukça lezzetli görünmesiyle dikkat çekiyor...

Sonunda bunu da yaptılar! Artık bebeklerinizi lavaşa sarabilirsiniz

Bebekler minik ayakları, sevimli yanakları ve sevgi dolu halleriyle hepimizin içini ısıtıyor. Onları severken ise kendimizi kaybedebiliyoruz. Bu yüzden onları çok daha sevimli ve yenilesi hale getiren tortilla görünümlü battaniyeler büyük ilgi görüyor. Amazon’da satışa çıkan bu battaniyelere sarılan bebekler lezzetli birer burrito’ya dönüşüyor.

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Bebekler belki de dünyanın en sevimli varlıkları. Ebeveynler ise onları daha sevimli hale getirmek için pek çok yöntem deniyorlar

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Bebeklerini şekilden şekile sokanların yeni gözdesi ise Amazon’da satışa çıkan bu tortilla şeklindeki battaniyeler

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Yeni doğan bebeklerde 4 aya kadar kullanılabilen bu battaniyeler nefes alabilen bir kumaştan yapıldığı için yaz kış kullanılabiliyor

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Tortilla battaniyelere sıkı sıkı sarılan bebekler lezzetli birer burrito gibi görünüyor

Battaniyenin tamamlayıcısı bir çift patik ve şapka da var. Bir bebeği değil de evcil hayvanı olanlar da gönül rahatlığıyla bu battaniyeyi kullanabiliyor

Elbette kıskanan yetişkinler de düşünülmüş…

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Sosyal medyada birçok kişi bebeklerini bu tortilla battaniyelere sarıp paylaşıyor

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