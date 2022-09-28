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  4. Sonunda bunu da yaptılar! Brezilyalı yıldız Richarlison'a ırkçı saldırı! Fransa'da muz attılar...

Sonunda bunu da yaptılar! Brezilyalı yıldız Richarlison'a ırkçı saldırı! Fransa'da muz attılar...

28.09.2022 11:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Liglere verilen milli ara sonrasında Brezilya ile Tunus, hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Parc des Princes Stadı'nda oynanan ve Brezilya'nın 5-1'lik üstünlüğüyle sonuçlanan maça çirkin bir olay damgasını vurdu. Brezilyalı Richarlison, takımının ikinci golünü attıktan sonra kutlama yaparken kendisine tribünlerden muz atıldı.

Sonunda bunu da yaptılar! Brezilyalı yıldız Richarlison'a ırkçı saldırı! Fransa'da muz attılar...

Fransa'nın başkenti Paris'te, Tunus ile oynanan dostluk maçı sırasında Brezilyalı yıldız futbolcu Richarlison'a ırkçı saldırıda bulunuldu.

TRİBÜNDEN MUZ ATILDI

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Parc des Princes Stadı'nda oynanan ve Brezilya'nın 5-1 kazandığı karşılaşmada Richarlison, takımının ikinci golünü attıktan sonra kutlama yaparken kendisine tribünlerden muz atıldı.

"CEZA VERİLMEDİKÇE YAŞANMAYA DEVAM EDECEK"

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Maçın ardından sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaşananları eleştiren Richarlison, "Boş ve her zaman söylenen sözlerle tepki verilmeye devam ettikçe ve gerçek ceza verilmedikçe, bu olaylar her gün her yerde yaşanmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

BREZİLYA FUTBOL FEDERASYONU KINADI

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Richarlison'a destek veren Brezilya Futbol Federasyonu Başkanı Ednaldo Rodrigues ise Twitter üzerinden yaptığı açıklamalarla yaşananları kınadı.


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