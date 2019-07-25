Sony Vita’yı güncellemeye devam ediyor

Öte yandan konsola olan oyun desteği de uzun zaman önce kesilmişti. Son dönemde Vita için yalnızca indie tarzı oyunların çıktığını söylemek yanlış olmaz.

Buna karşın kırılmış olması nedeniyle Vita hala talep gören bir konsol. Çünkü bu konsolu alıp, içerisine dilediğiniz oyunları atıp oynayabiliyorsunuz. Tek olumsuz nokta ise oyun kütüphanesinin PSP’ye oranla hayli kısıtlı olması.

Buna rağmen 2. el kırık Vita cihazlarına olan talebin hayli yoğun olduğu söylenebilir. Elbette şu noktayı da atlamamak gerekiyor. Şu anda sadece 3.70’e kadar olan Vita’lar kırılabiliyor. Eğer Sony’nin geçtiğimiz gün yayınladığı yeni güncellemeyi cihazınıza kurarsanız, Vita’nız sadece orijinal oyunları çalıştıracaktır.

Zaten Sony’nin PS Vita için 3.71 güncellemesini yayınlamasının temel nedeni de cihazı kırılmaz hale getirmek. Yoksa sistemsel olarak herhangi bir yenilik söz konusu değil.

Görünen o ki Sony hala cihazlarında korsan oyun oynanmasını sindirebilmiş değil. Fakat yeni oyun çıkmayan ölü bir konsolu alacak olanlar da oyuna ayrı para vermek istemiyorlar.

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