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Sony Vita’yı güncellemeye devam ediyor

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TEKNOLOJİ  | 25.07.2019 08:33 | Son Güncelleme

Pek çok başlıkta PS Vita’tan desteğini çeken Sony, güncellemelere devam ediyor. Hatırlanacağı üzere kısa süre önce Vita’nın PS Plus desteği de kesilmişti. Yani PS Plus üyelerine her ay ücretsiz olarak Vita oyunu da sunan Sony, bu desteğini de sonlandırma kararı almıştı.

Sony Vita’yı güncellemeye devam ediyor

Öte yandan konsola olan oyun desteği de uzun zaman önce kesilmişti. Son dönemde Vita için yalnızca indie tarzı oyunların çıktığını söylemek yanlış olmaz.

Buna karşın kırılmış olması nedeniyle Vita hala talep gören bir konsol. Çünkü bu konsolu alıp, içerisine dilediğiniz oyunları atıp oynayabiliyorsunuz. Tek olumsuz nokta ise oyun kütüphanesinin PSP’ye oranla hayli kısıtlı olması.

Buna rağmen 2. el kırık Vita cihazlarına olan talebin hayli yoğun olduğu söylenebilir. Elbette şu noktayı da atlamamak gerekiyor. Şu anda sadece 3.70’e kadar olan Vita’lar kırılabiliyor. Eğer Sony’nin geçtiğimiz gün yayınladığı yeni güncellemeyi cihazınıza kurarsanız, Vita’nız sadece orijinal oyunları çalıştıracaktır.

Zaten Sony’nin PS Vita için 3.71 güncellemesini yayınlamasının temel nedeni de cihazı kırılmaz hale getirmek. Yoksa sistemsel olarak herhangi bir yenilik söz konusu değil.

Görünen o ki Sony hala cihazlarında korsan oyun oynanmasını sindirebilmiş değil. Fakat yeni oyun çıkmayan ölü bir konsolu alacak olanlar da oyuna ayrı para vermek istemiyorlar.

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Sony Vita sony güncelleme

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