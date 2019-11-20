Karius'un sevgilisinden bomba itiraf

Beşiktaş'ın Liverpool'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Loris Karius'un sevgilisi Sophia Thomalla, GQ Ödül Töreni'nde basın mensuplarına yaptığı açıklamayla dikkat çekti. Alman model, Karius'un maço tavırlarından hoşlandığını itiraf etti.

"MAÇO ERKEKLER ARTIK ÇOK AZ"

Kırmızı halıda basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Sophia Thomalla, günümüzde maço erkeklerin sayısının azaldığını belirterek dikkat çeken ifadeler kullandı.

Karius'un maço tavırlarından hoşlandığını belirten Alman model, "Karius'un maço tavırları hoşuma gidiyor. Bazen kapıyı suratıma çarpar ve birkaç saat sonra 'Sophia nerede?' diye sorar. Bu tip adamlar bana çok çekici geliyor. Bu zamanda etrafınızda artık fazla maço erkek bulamıyorsunuz. Herkesin bundan memnun olduğu bir çağda yaşıyoruz. Fakat az da olsa bunu üzücü ve utanç verici bulan kadınlar da var" dedi.

(FUTBOL ARENA)

