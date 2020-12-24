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  4. Sorkuncak köyünde 35 dekar alana Lavanta dikimi yapıldı

Sorkuncak köyünde 35 dekar alana Lavanta dikimi yapıldı

ISPARTA HABERLERİ  | 24.12.2020 10:32 | Son Güncelleme

Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik, Sorkuncak Köyünde geçtiğimiz yıllarda dikimi gerçekleştirilen 94 dekarlık lavanta bahçelerinde ve Eğirdir Orman İşletme Müdürlüğü tarafından 35 dekar daha Lavanta dikimi yapılan alanlarda incelemelerde bulundu.94 dönüm gibi büyük bir alana kurulu bahçenin Eğirdir’e hem tarım hem de turizm yönünden büyük faydalarının olacağını kaydeden Kaymakam Çeliik, “Biz burayı, dünyanın en güzel manzaralı lavanta bahçesi yapmaya kararlıyız.

Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik, Sorkuncak Köyünde geçtiğimiz yıllarda dikimi gerçekleştirilen 94 dekarlık lavanta bahçelerinde ve Eğirdir Orman İşletme Müdürlüğü tarafından 35 dekar daha Lavanta dikimi yapılan alanlarda incelemelerde bulundu.
94 dönüm gibi büyük bir alana kurulu bahçenin Eğirdir’e hem tarım hem de turizm yönünden büyük faydalarının olacağını kaydeden Kaymakam Çeliik, “Biz burayı, dünyanın en güzel manzaralı lavanta bahçesi yapmaya kararlıyız. Önümüzdeki senelerde lavanta fideleri büyüdükçe bu alanda müthiş bir görüntü ortaya çıkacak. Lavantalarımızın oluşturduğu muhteşem görüntü Eğirdir Gölü manzarasıyla birleşince bu bölgenin ziyaretçi akınına uğrayacağını değerlendiriyoruz” diye konuştu.
Kaymakam Çelik’in ziyaretinde Sorkuncak Köyü Muhtarı Muhammet Ali Ertürk eşlik etti.

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