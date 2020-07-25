SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Trabzonspor
  4. Sörloth attığı goller arasında en beğendiği golünü açıkladı

Sörloth attığı goller arasında en beğendiği golünü açıkladı

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 25.07.2020 23:27 | Son Güncelleme

Trabzonsporlu Sörloth, Kayserispor karşılaşmasının ardından açıklamada bulundu.

Sörloth attığı goller arasında en beğendiği golünü açıkladı

Trabzonspor'un Norveçli golcüsü Alexander Sörloth, Kayserispor maçının ardından açıklamada bulundu.

Sörloth karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada gol kralı olarak sezonu tamamladığı için mutlu olduğunu söyleyerek, "Öncelikle tüm takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Onlar olmadan bu kadar gol atmam mükün olmazdı. Joao bugünkü golümde mesela sürekli bana atmaya çalıştı, ona da teşekkür ederim. Onlar sayesinde gol kralı oldum." ifadelerini kullandı.

Önümüzdeki sezon geleceği ile ilgili ise Sörloth, "1 yıl daha kontratım var. Aklımda bu var sadece. Ben devam edeceğim" diye konuştu.

Sezon içerisinde en beğendiği gol sorulduğunda ise Norveçli golcü, "Duygularım ve içindeki anlam da olmak üzere Beşiktaş'a attığım ikinci gol attığım en güzel goldü" diyerek açıklamalarını noktaladı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Uzmanından denizanası uyarısı: 1-2 metre uzağında kalınmalıUzmanından denizanası uyarısı: 1-2 metre uzağında kalınmalı
Kayserispor küme düştü!Kayserispor küme düştü!
En güzel Galatasaray marşlarının sözleriEn güzel Galatasaray marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Özgür Özel'den Ali Erbaş'ın sözlerine sert tepki

Özgür Özel'den Ali Erbaş'ın sözlerine sert tepki

Bakan Koca açıkladı: İşte Türkiye'de son durum

Bakan Koca açıkladı: İşte Türkiye'de son durum

Yıldız futbolcunun eski sevgilisi, banyo yaparken çırılçıplak poz verdi

Yıldız futbolcunun eski sevgilisi, banyo yaparken çırılçıplak poz verdi

Arda Turan için müjdeyi verdi! İmzalıyor...

Arda Turan için müjdeyi verdi! İmzalıyor...

'Emre Kılınç Galatasaray ile anlaştı'

'Emre Kılınç Galatasaray ile anlaştı'

Galatasaray bombaları patlattı!

Galatasaray bombaları patlattı!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Menajeri Süper Lig devini açıkladı

Menajeri Süper Lig devini açıkladı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Trabzonspor şampiyonluk yarışında havlu attı!

Trabzonspor şampiyonluk yarışında havlu attı!

2 şok birden! G.Saray maçında yoklar...

2 şok birden! G.Saray maçında yoklar...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sörloth attığı goller arasında en beğendiği golünü açıkladı

Sörloth en beğendiği golünü açıkladı

Süper Lig'in gol kralı Alexander Sörloth oldu

Alexander Sörloth gol kralı oldu!

ÖZET | Kayserispor-Trabzonspor: 1-2

Kayserispor küme düştü!

Kadir Has Stadyumu sezonun son maçına hazır

Kadir Has Stadyumu sezonun son maçına hazır

Trabzonspor'da Nwakaeme şoku!

Nwakaeme kadroda yer almadı!

Abdullah Avcı: Trabzonspor'u her hoca ister

Menajeri Süper Lig devini açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.