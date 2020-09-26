Sörloth ilk maçına çıktı, RB Leipzig berabere kaldı

Almanya Bundesliga'nın 2. haftasında Leverkusen evinde RB Leipzig ile karşı karşıya geldi. Bay Arena'da oynanan mücadele karşılıklı gollerin ardından 1-1 sona erdi.

RB Leipzig 14. dakikada Poulsen'in asistinde Forsberg ile öne geçerken, Leverkusen'e beraberliği getiren gol Alman Milli Takımı'nda oynayan Türk asıllı oyuncu Kerem Demirbay'dan 20. dakikada geldi.

Trabzonspor'dan RB Leipzig'e transfer olan Norveçli golcü Alexander Sörloth, yedek kulübesinde başladığı mücadelenin 27. dakikasında sakatlanan Poulsen'in yerine oyuna dahil oldu ve Bundesliga'da ilk maçına çıktı.

Bundesliga'nın ilk haftasında Mainz'ı 3-1 mağlup eden RB Leipzig, böylece puanını 4 yaptı. Açılış haftasında Wolfsburg ile 0-0 berabere kalan Leverkusen ise 2 puana yükseldi.

Bundesliga'nın 3. haftasında RB Leipzig evinde Schalke ile karşılaşacakken, Leverkusen deplasmanda Stuttgart'a konuk olacak. (Sporx)

