Sorun olmaktan çıktı bilenler bilmeyenlere anlatsın! Buzdolabındaki küfü anında yok ediyor

Bazen temiz bir buzdolabınız olması için elinizden gelen her şeyi yaptığınızı düşünürsünüz ama yine de buzdolabınızdaki küfün önüne geçemezsiniz.Küf, buzdolabında oldukça hızlı gelişir ve bu nedenle düzenli olarak temizlemeniz önemlidir. Peki buzdolabınızda küf nasıl oluşur ve onu nasıl temizleyebilirsiniz?

Buzdolabı, bakteri ve küfün büyümesi için mükemmel bir yerdir. Çok fazla yiyecek var ve bir soğuk bir sıcak ortam, küfün büyümesi için mükemmel bir alan oluşturuyor. Küf, su içeren gıdalarda olduğu kadar kuru ürünlerde de en hızlı gelişir. Buzdolabındaki hava sirkülasyonu nedeniyle, küf sporları tüm açıkta kalan ürünlerin üzerine oturma şansına sahiptir.

Örneğin sebze çekmecenizde çürük bir parça sebze mi var? Daha sonra bu mantar sporları, tepsideki diğer tüm sebzelerde çok kısa sürede bulunabilir. Buzdolabınızın içinde küf olduğunu keşfettiğinizde iyi bir temizlik yapmanız için yeterli sebep!

LİMON MUCİZESİ

Buzdolabınızı küfsüz hale getirmek için önce tüm ürünleri buzdolabından çıkarmanız gerekir. Kış ise soğuk yiyeceklerinizi dışarıya koyabilirsiniz. Küçük bir kaseye biraz su doldurun ve içine yarım limon sıkın. Limonun diğer yarısını soyun ve su kabına biraz limon kabuğu koyun. 3 dakika mikrodalga fırına koyun.

Sonra kabın içine limon suyu koyun (sıcak olduğundan dikkat edin) doğrudan buzdolabına koyun ve kapıyı kapatın. Kasenin içinde yarım saat buğulamasına izin verin ve ardından buzdolabını bulaşık bezi ile temizleyin. Buzdolabındaki küf kolayca çıkarılacak ve buzdolabınız yeni gibi görünecek!

