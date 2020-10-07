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Sosyal deneyde maskesini doğru takanlara para ödülü verildi

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 07.10.2020 15:02 | Son Güncelleme

Sosyal deneyde maskesini doğru takanlara para ödülü verildi

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde, Kaymakamlık tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri için uygulanan sosyal deneyde, maskesini doğru takan vatandaşlara para ödülü verildi.

Bayat Kaymakamlığı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ilçedeki vatandaşlara maskeyi doğru takmayı teşvik etmek ve farkındalık oluşturmak için sosyal deney yaptı.

İlçede öğretmenlerden oluşturulan gönüllü ekip, sosyal deney kapsamında kentteki cadde ve sokaklarda yürüyen vatandaşların doğru maske takıp takmadıklarını kontrol etti.

Maskesini doğru takanları tespit eden ekip, vatandaşa yaklaşarak önce başının üzerinde konfeti patlattı, ardından da zarfın içerisindeki maske ile para ödülünü verdi.

Ekipler, sosyal deney çerçevesinde doğru maske kullanan vatandaşların karşılaştıkları para ödülü sürprizlerinin de videolarını çekti.

Çekilen videolardan hazırlanan video klip de ilçe kaymakamlığının sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

İlçe Kaymakamı Ömer Tekeş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınına toplum nezdinde farkındalık oluşturmak için sosyal deney yaptıkları söyledi.

İlçelerindeki çok sayıda vatandaşın, genellikle maskesini nizami bir şekilde taktığını dile getiren Tekeş, "Maskesini doğru ve düzgün takan arkadaşlarımızı da ödüllendirmek istedik ve sosyal deneyimizi uyguladık. Bu çerçevede de ekiplerimiz maskesini doğru takanları tespit ederek konfetilerle sürpriz yapıyor. Daha sonra da kendilerini tebrik ederek zarfın içerisinde maske ve para ödülünü takdim ediyor." dedi.

Sosyal deney çerçevesinde çekilen videolardan da bir klip oluşturduklarını belirten Tekeş, "Hazırladığımız videomuzu da kaymakamlığımızın sosyal medya hesabımızdan paylaştık. Bu da toplumda ciddi anlamda ilgi gördü. İnşallah ilerleyen günlerde Kovid-19'la ilgili farklı senaryolarla yine farkındalıklarımız olacak." ifadelerini kullandı.

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