Sosyal deneyde maskesini doğru takanlara para ödülü verildi

İlçe Kaymakamı Ömer Tekeş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınına toplum nezdinde farkındalık oluşturmak için sosyal deney yaptıkları söyledi.

Maskesini doğru takanları tespit eden ekip, vatandaşa yaklaşarak önce başının üzerinde konfeti patlattı, ardından da zarfın içerisindeki maske ile para ödülünü verdi.

Bayat Kaymakamlığı , Kovid-19 tedbirleri kapsamında ilçedeki vatandaşlara maskeyi doğru takmayı teşvik etmek ve farkındalık oluşturmak için sosyal deney yaptı.

İlçelerindeki çok sayıda vatandaşın, genellikle maskesini nizami bir şekilde taktığını dile getiren Tekeş, "Maskesini doğru ve düzgün takan arkadaşlarımızı da ödüllendirmek istedik ve sosyal deneyimizi uyguladık. Bu çerçevede de ekiplerimiz maskesini doğru takanları tespit ederek konfetilerle sürpriz yapıyor. Daha sonra da kendilerini tebrik ederek zarfın içerisinde maske ve para ödülünü takdim ediyor." dedi.

Sosyal deney çerçevesinde çekilen videolardan da bir klip oluşturduklarını belirten Tekeş, "Hazırladığımız videomuzu da kaymakamlığımızın sosyal medya hesabımızdan paylaştık. Bu da toplumda ciddi anlamda ilgi gördü. İnşallah ilerleyen günlerde Kovid-19'la ilgili farklı senaryolarla yine farkındalıklarımız olacak." ifadelerini kullandı.

