Sosyal Girişim İstanbul Projesi PartnerUp Hızlandırma Programı ile başladı

İSTANBUL (AA) - İstanbul’da faaliyet gösteren sosyal etki odaklı girişimlerin sosyal etkilerini yönetebilmesini ve özel sektörle işbirliği kapasitesini artırmayı hedefleyen Sosyal Girişim İstanbul Projesi, projenin en önemli bileşenlerinden olan PartnerUp Hızlandırma Programı’yla başladı.

Koç Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Kalkınma Ajansı’nın (İSTKA) desteği ile Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu (KUSIF), Vehbi Koç Vakfı (VKV) ve Sosyal İnovasyon İnisiyatifi Derneği’nin (SIID) ortaklığında yürütülen Sosyal Girişim İstanbul Projesi kapsamında; Koç Üniversitesi Rektör Vekili ve Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zeynep Gürhan Canlı ve Vehbi Koç Vakfı Genel Müdürü Cihan Özsönmez’in konuşmacı olarak yer aldığı çevrimiçi bir açılış etkinliği gerçekleştirildi. Sosyal Girişim İstanbul: PartnerUp proje sunumunun yapıldığı oturumun ardından Özel Sektör-Girişim İş birlikleri Paneli düzenlendi.

Açıklamada etkinlikteki konuşmasına yer verilen Koç Üniversitesi Rektör Vekili ve Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zeynep Gürhan Canlı, “Projeyle özellikle İstanbul’da oldukça yaygınlaşan sosyal girişimcilik ekosisteminin gelişmesi için gereken alt ve üst yapının oluşturulmasını amaçlıyoruz. Projenin sonunda ortaya çıkacak girişimci bilgilendirme ve sertifikalandırma programıyla da çok sayıda farklı sektörden etki odaklı girişimci için yatırım ve bilgi kaynağı oluşturulacak.” ifadelerini kullandı.

Canlı, şunları kaydetti:

“Koç Üniversitesi’nde sosyal girişim ve sosyal etki konularında eğitim-öğretim, araştırma, kapasite geliştirme ve ekosistem oluşturma çalışmaları uzun yıllardır başarıyla yürütülüyor. Sosyal girişimcilik ve sosyal etki konularında üniversitemiz bir öncü rolü üstleniyor. Hatta bir üniversitede bu alanda verilen ilk derslerden biri bizim üniversitemizdeydi. Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşmaya çalışırken özel sektörün katkısı çok önemli. Bu proje sayesinde hem özel sektörün kapsayıcı iş modelleri geliştirme kapasitesinin artacağını; hem de sosyal girişimlerin, özel sektörün tecrübeleriyle daha da kuvvetleneceğini düşünüyorum.”

Vehbi Koç Vakfı Genel Müdürü Cihan Özsönmez, etkinlikte konuşan ve farklı paydaşlar arasında köprüler kurmayı, ekosistemi güçlendirmeyi, sahaya somut katkı vermeyi amaçladıklarını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Vakıf olarak temel çalışma alanlarımız eğitim, kültür ve sağlık. Fakat 2016 yılından bu yana sosyal girişimciliği de destekliyor, bunu yaparken alanın önemli aktörleri ile işbirlikleri geliştiriyoruz. 2016 – 2018 yılları arasında Unicredit Foundation ortaklığında, Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu ile yürüttüğümüz Change with Business projesini gerçekleştirdik. Bu projede, sosyal girişimcilik kavramının ülkemizdeki sosyal ve finansal sisteme entegrasyonunun önündeki engelleri tespit ettik. 2018-2020 yılları arasında ise Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin hibe desteği ve çok güçlü bir konsorsiyum ile Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı’nı hayata geçirdik.

Projeyle sosyal girişimlerin etkilerini yönetmesine katkı verecek, dünya çapında standartların yerelleştirilmesiyle oluşturulan bir sistemi kurgulamayı ve sosyal girişimlerle özel sektör arasında köprüler kurmayı hedefliyoruz. Sosyal Girişim İstanbul Projesi kapsamında, özel sektör ile sosyal girişimler arasında kurulacak bağların hepimiz için çok öğretici olacağını düşünüyorum. Vakıfımız, bu iki kavramı ve öncülerini buluşturmayı üstüne vazife ediniyor. Hatta buluşturmanın ötesinde yanlarında yol arkadaşı olarak sürecin takipçisiyiz."

- Sosyal girişimlerin etkilerini ölçümleme imkanı sunuyor

Sosyal Girişim İstanbul projesiyle İstanbul merkezli sosyal girişimcilik ekosisteminin kapsayıcı, iş birliğine dayalı ve veri temelli bir şekilde gelişmesi için somut adımlar atılması; sosyal girişimlerin etkilerini ölçümlemelerini sağlayacak ve özel sektör ile işbirliği kurmalarına imkân verecek mekanizmaların kurgulanması amaçlanıyor. Projeyle ayrıca, İstanbul merkezli, mevcut ve kurulmakta olan sosyal girişimlerin etki odaklı düşünmelerini ve yenilikçi çözümler üretmelerini sağlayan; özel sektörle etki odaklı işbirliği geliştirmelerini ve yatırım almalarını kolaylaştıran; sosyal etkilerini ölçüp ve değerlendirmelerine imkân verecek bir sosyal etki yönetimi sistemi oluşturmaları hedefleniyor.

Proje boyunca iki döngü halinde gerçekleştirilecek ve her döngüsü toplam 5 ay sürecek olan PartnerUp Hızlandırma Programı kapsamında işbirliği geliştirme etkinlikleri düzenlenecek. Bu etkinliklerde sosyal girişimler özel sektör kurumlarına sunum yapma, bu kurumlarla birebir görüşme, uzun soluklu ve gelir getirici işbirlikleri geliştirme fırsatına erişecek; özel sektör kuruluşları ise etki yaratan işbirliklerine alan açma imkânı bulacak.

Sosyal Girişim İstanbul Projesi kapsamında ayrıca, sosyal girişimcilik ekosisteminin farklı paydaşlarının görüşleri ve deneyimleri dikkate alınarak; Social Value International, SDG Impact Standards, International Financial Reporting Standards Foundation - IFRS ve benzeri uluslararası standartların ve örneklerin de incelenmesiyle sosyal girişimcilik alanında Türkiye'ye özgü bir sosyal etki raporlama standardı oluşturulması hedefleniyor. Standartların proje ekibi tarafından oluşturulmasının ardından, bu doküman bir yayın haline getirilecek ve ilgili tüm paydaşlar ile paylaşılacak.

Proje kapsamında, sosyal etki ölçümü ve yönetimi standartlarının oluşturulmasından sonra sosyal girişimler için kendi girişimlerini derecelendirebilecekleri ve performanslarını değerlendirebilecekleri bir sertifikalandırma sistemi geliştirilmesi planlanıyor. Sosyal Etki Yönetim Sertifikası adı verilen bu sertifikayla, sosyal girişimler performanslarını ölçebilecek ve yatırımcıya bu konuda güvenilir veri sağlayabilecek.

PartnerUp Hızlandırma Programı’na katılmak üzere projenin başında seçilen sosyal girişimler; sertifika sisteminin pilot uygulamasına katılım hakkı elde edecek, programı başarıyla tamamlayan sosyal girişimler ise sertifika değerlendirme sürecine dâhil edilecek. Sertifikalandırma sisteminin geliştirilmesinin ardından sosyal girişimlere yönelik, sertifika seviyelerine geçişlerini kolaylaştıracak tematik atölye çalışmaları gerçekleştirilecek. Sosyal Girişim İstanbul Projesi 14 Haziran 2023’e kadar devam edecek.

