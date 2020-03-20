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Sosyal izolasyonda nasıl beslenmeli?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
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Ülkemizin şuan için geçirdiği evde kalma sürecinde hepimizin sağlığı için alınan önlemler oldukça önemli. Sosyal izolasyon sağlarken kontrol edilemez bir besin tüketimi içerisine girmemek çok önemli. Boş vaktin ve stres düzeyinin artması özellikle besleyiciliği düşük, yüksek kalorili besinlerin tüketimini artırabilir. Diyetisyen Damla Tatan, bu süreci kontrollü atlatabilmek için önerilerde bulundu.

Sosyal izolasyonda nasıl beslenmeli?

Hepimizin bir hayli tedirgin olduğu, kendimizce önlemler almaya çalıştığımız günlerden geçiyoruz. İşler yoluna girene kadar gerekli durumlar dışında evde kalmak en doğru yöntem olarak görünüyor. Ancak sosyal izolasyon sağlarken kontrol edilemez bir besin tüketimi içerisine girmemek çok önemli. Boş vaktin ve stres düzeyinin artması özellikle besleyiciliği düşük, yüksek kalorili besinlerin tüketimini artırabilir. Koronavirüsten evde kalarak korunmaya çalışırken bağışıklık sistemimizi zayıflatacak örüntüde de beslenmemek oldukça önemli olduğunu söyleyen Diyetisyen Damla Tatan, bu süreci kontrollü atlatabilmek için şu önerilerde bulundu:

ÖĞÜNLERİN SAATLERİNİZİ PLANLAYIN

Sabah kahvaltıdan itibaren uzun açlıklar oluşturmayacak ancak sürekli besin tüketimine de sebep olmayacak şekilde ortalama olarak 3-4 saat aralıklarla beslenmeye çalışın.

YEDİKLERİNİZE ODAKLANIN

Yoğun gündemi takip etmeye çalışırken bilgisayar, telefon ekranları açık şekilde besin tüketimi tokluk hissinin sağlanamayarak besin tüketiminin artmasına sebep olabilir. Öğünlerde tüketeceğiniz besinleri tabaklarınıza porsiyonlamaya özen gösterin ve tüketim sağlarken çevresel uyaranları en aza indirin. Bu sayede beyninize tokluk sinyali göndereceksiniz.

MEYVE- SEBZE TÜKETİN

Antioksidan kapasitesi yüksek turuncu, yeşil, kırmızı, mor renkli sebze ve meyveleri tüketerek bağışıklık sisteminizi güçlendirmeyi hedefleyin. Ek olarak meyve ve sebzelerin posa içeriği uzun süreli doygunluk sağlayarak yüksek miktarda enerji alımının önüne geçecektir.

PAKETLİ ÜRÜNLERDEN UZAK DURUN

Yüksek fruktozlu mısır şurubu başta olmak üzere sağlığı olumsuz etkileyen pek çok katkı maddesi içeren paketli besinleri tüketmeyin. Besleyici içeriği düşük bu besinler bağışıklık sisteminizi zayıflatırken yüksek miktarda kalori içerikleri ile kilo artışına sebep olabilir.

GÜNDE EN AZ 2 LİTRE SU TÜKETİN

Su tüketiminin düşük seviyelerde kalması bağışıklık sisteminizi zayıflatacaktır. Yeterli miktarda su tüketiminizi gözlemlemek için mutlaka idrarınız takip edin, idrar renginin açık sarı renkte olmalıdır.

EGZERSİZE DEVAM EDİN

Evde geçirilen zamanın artması hareketsizliği de beraberinde getiriyor. Evde yapabileceğiniz egzersiz programlarını belirleyerek günde en az 45 dakikanızı egzersize ayırın.

KEYİF VERECEK AKTİVİTELERE ODAKLANIN

Psikolojik stresin de bağışıklık sisteminizi zayıflatacağını unutmayın. Kitap okuyun, dizi/ film seyredin gündemden biraz da olsa uzak kalıp kendinizi rahatlatın. Boşa geçirilen vakitle birlikte besin tüketiminiz de artabilir, kilo artışı kaçınılmaz hale gelebilir.

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