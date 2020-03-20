Sosyal izolasyonda nasıl beslenmeli?

Hepimizin bir hayli tedirgin olduğu, kendimizce önlemler almaya çalıştığımız günlerden geçiyoruz. İşler yoluna girene kadar gerekli durumlar dışında evde kalmak en doğru yöntem olarak görünüyor. Ancak sosyal izolasyon sağlarken kontrol edilemez bir besin tüketimi içerisine girmemek çok önemli. Boş vaktin ve stres düzeyinin artması özellikle besleyiciliği düşük, yüksek kalorili besinlerin tüketimini artırabilir. Koronavirüsten evde kalarak korunmaya çalışırken bağışıklık sistemimizi zayıflatacak örüntüde de beslenmemek oldukça önemli olduğunu söyleyen Diyetisyen Damla Tatan, bu süreci kontrollü atlatabilmek için şu önerilerde bulundu:

ÖĞÜNLERİN SAATLERİNİZİ PLANLAYIN

Sabah kahvaltıdan itibaren uzun açlıklar oluşturmayacak ancak sürekli besin tüketimine de sebep olmayacak şekilde ortalama olarak 3-4 saat aralıklarla beslenmeye çalışın.

YEDİKLERİNİZE ODAKLANIN

Yoğun gündemi takip etmeye çalışırken bilgisayar, telefon ekranları açık şekilde besin tüketimi tokluk hissinin sağlanamayarak besin tüketiminin artmasına sebep olabilir. Öğünlerde tüketeceğiniz besinleri tabaklarınıza porsiyonlamaya özen gösterin ve tüketim sağlarken çevresel uyaranları en aza indirin. Bu sayede beyninize tokluk sinyali göndereceksiniz.