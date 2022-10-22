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Sosyal medya bu barışmayı kutluyor! Kerimcan Durmaz ve Danla Bilic küslüğü bitti

22.10.2022 08:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyanın iki fenomen ismi ve eski yakın dost olan Kerimcan Durmaz ve Danla Bilic'in küslüğü Zeynep Bastık konserinde son buldu. Kerimcan Durmaz Instagram hesabından Danla Bilic ile dans ettiği anları paylaşınca, eski dostlar gündeme oturdu.

YouTube üzerinden yayınlar yapan ve milyonlarca takipçiye ulaşan Danla Bilic, bir dönem ünlü femonen Kerimcan Durmaz ile çok yakındı ve her fırsatta birlikte video çekiyorlardı. Ancak ikilinin arasına kara kedi girdi ve Durmaz ile Bilic arkadaşlığı bitmişti.

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Hayranlarının her fırsatta barışmalarını beklediği ünlü isimlerden sevindiren haber geldi. Dün akşam Zeynep Bastık konserine giden Kerimcan Durmaz ve Danla Bilic, konserde bir araya gelerek dans etti.

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O anları Kerimcan Durmaz, Instagram hesabından 'Yeter bu ayrılık' notuyla paylaşınca, adeta sosyal medya yıkıldı.
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KERİMCAN DURMAZ DANLA BİLİC NEDEN KÜSTÜ?

Kerimcan Durmaz katıldığı bir canlı yayında Danla Bilic ile neden küstüğünü şu sözlerle açıklamıştı: "Birkaç kez Danla Bilic'in kanalına video çektik. Çok sevildi, 10 milyon izlendi. Danla her istediğinde ben hep kanalına gittim. Ama ben Danla'yı kanalıma çağırınca 'Menajerimle görüşmem gerekiyor' dedi ve sonra haber vermedi. Ben de sinirlenip takipten çıktım"


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