Sosyal medya bu barışmayı kutluyor! Kerimcan Durmaz ve Danla Bilic küslüğü bitti

YouTube üzerinden yayınlar yapan ve milyonlarca takipçiye ulaşan Danla Bilic, bir dönem ünlü femonen Kerimcan Durmaz ile çok yakındı ve her fırsatta birlikte video çekiyorlardı. Ancak ikilinin arasına kara kedi girdi ve Durmaz ile Bilic arkadaşlığı bitmişti.

Hayranlarının her fırsatta barışmalarını beklediği ünlü isimlerden sevindiren haber geldi. Dün akşam Zeynep Bastık konserine giden Kerimcan Durmaz ve Danla Bilic, konserde bir araya gelerek dans etti.



O anları Kerimcan Durmaz, Instagram hesabından 'Yeter bu ayrılık' notuyla paylaşınca, adeta sosyal medya yıkıldı.



KERİMCAN DURMAZ DANLA BİLİC NEDEN KÜSTÜ?

Kerimcan Durmaz katıldığı bir canlı yayında Danla Bilic ile neden küstüğünü şu sözlerle açıklamıştı: "Birkaç kez Danla Bilic'in kanalına video çektik. Çok sevildi, 10 milyon izlendi. Danla her istediğinde ben hep kanalına gittim. Ama ben Danla'yı kanalıma çağırınca 'Menajerimle görüşmem gerekiyor' dedi ve sonra haber vermedi. Ben de sinirlenip takipten çıktım"



