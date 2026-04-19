Mabel Matiz'in 'Dağılıyorum Olaysız' şarkısı yayınlandı

Mabel Matiz, merakla beklenen yeni albümünün ilk teklisi olan “Dağılıyorum Olaysız” ile dinleyicisiyle buluştu. Sanatçı, yeni şarkısını çarpıcı müzik videosu eşliğinde yayınladı.

Melih Kadir Yılmaz

Ünlü sanatçı Mabel Matiz'in 'Dağılıyorum Olaysız' şarkısı yayınlandı. 'Dağılıyorum Olaysız' Mabel Matiz’in kendine özgü anlatımını ve duygusal derinliğini bir kez daha ortaya koyuyor. Ana akım pop ve elektronik dokunuşlarla şekillenen şarkı, alışılmış kalıpların dışında bir yerde duruyor ve yeni albüm dönemine dair güçlü bir ilk sinyal veriyor.

Söz ve müziği Mabel Matiz’e ait olan “Dağılıyorum Olaysız”ın prodüktörlüğünü Sabi Saltiel üstlendi. Şarkı, yarattığı stil dünyasıyla da dikkat çekiyor. Kreatif direktörlüğü ve styling'i ise Anıl Can üstlendi. Kapak fotoğrafları ise Erdi Doğan tarafından çekildi.

Mabel Matiz in Dağılıyorum Olaysız şarkısı yayınlandı 1

Müzik videosunun yönetmenliği de daha önce çok konuşulan “Çukur” klibiyle dikkat çeken Berat Tunç tarafından yapıldı. 'Dağılıyorum Olaysız', Pose Records etiketiyle tüm dijital platformlarda yayında

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
