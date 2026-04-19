Ünlü sanatçı Mabel Matiz'in 'Dağılıyorum Olaysız' şarkısı yayınlandı. 'Dağılıyorum Olaysız' Mabel Matiz’in kendine özgü anlatımını ve duygusal derinliğini bir kez daha ortaya koyuyor. Ana akım pop ve elektronik dokunuşlarla şekillenen şarkı, alışılmış kalıpların dışında bir yerde duruyor ve yeni albüm dönemine dair güçlü bir ilk sinyal veriyor.

Söz ve müziği Mabel Matiz’e ait olan “Dağılıyorum Olaysız”ın prodüktörlüğünü Sabi Saltiel üstlendi. Şarkı, yarattığı stil dünyasıyla da dikkat çekiyor. Kreatif direktörlüğü ve styling'i ise Anıl Can üstlendi. Kapak fotoğrafları ise Erdi Doğan tarafından çekildi.

Müzik videosunun yönetmenliği de daha önce çok konuşulan “Çukur” klibiyle dikkat çeken Berat Tunç tarafından yapıldı. 'Dağılıyorum Olaysız', Pose Records etiketiyle tüm dijital platformlarda yayında