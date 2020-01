Sosyal medya bu kez birleştirdi

Sivas’ta sosyal medya üzerinden "Gurbetten Zara’ya Sıla-i Rahim Yolculuğu" adı ile yaptıkları çağrıya 50 kişi katıldı.

4 kişilik bir arkadaş grubunun sosyal medya üzerinden yaptıkları duyuru ile çeşitli illerden 50 kişi Zara ilçesine gelerek kış etkinliği gerçekleştirdi. Hacı Ali Arslan, Halil Uyan, Osman Sönmez ve Adem Yıldırım isimli 4 arkadaşın sosyal medya üzerinden başlattıkları "Gurbetten Zara’ya Sıla-i Rahim Yolculuğu" etkinliğine katılan gurbetçiler, Zara ilçesinde buluşarak eski eşyaların yer aldığı özel bir müzeyi ziyaret ettikten sonra dost, akraba, kabristan ziyaretleri gerçekleştirdiler. Zara Has Gecesi düzenleyerek eğlendiler.

Öte yandan Belediye Başkanı Fatih Çelik’i de makamında ziyaret eden kafile belediyenin düzenlediği kahvaltı programına katıldı.

Programda konuşan komite üyelerinden Hacı Ali Arslan, “Gurbetçilerimiz için bir organizasyon yapsak katılım olur mu diye düşündük ve çok iyi bir katılım sağlandı. Yaptığımız uçak yolculuğuna 35 kişi katılırken, özel araçları ile gelen 15 kişi de dahil olunca ilçemizde güzel bir buluşma oldu” dedi.

Arslan, “Projeyi başlattığımızda kış günü memlekete mi gidilir diye tepkiler aldık. Yazın herkes gelir, önemli olan kışın gelmekti. Katılım da yaptığımız işin ne denli doğru olduğunu göstermektedir” ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Fatih Çelik de daha önce bu organizasyonun İstanbul’da bir programda gündeme getirildiğini söyleyerek, etkinliğin gerçekleştirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Çelik, “İlçemizin her yıl nüfusu azalmakta. Bu tür etkinliklerle kış aylarında kısa da olsa bir hareketlilik, beraberinde de bereket getirmektedir. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Kaymakam Mehmet Sayın ise, “Mimar, doktor, genel müdür, avukat, medya temsilcisi, akademisyen, iş insanı gibi farklı iş kollarından hemşehrilerimizin kış günü bir araya gelerek sıla-i rahim yapıyor olması memnuniyet vericidir. Zara ilçemiz her zaman birçok konuda örnekti, bir farklılığını daha ortaya koydu. Tüm katılımcılarımıza teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.