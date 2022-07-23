Sosyal medya fenomeni Daniella Chavez, çıplak fotoğraflarını satarak futbol kulübü satın alıyor! Şimdiden 5 milyon dolar kazandı bile...

Fotoğraflarıyla sosyal medyada tanınan Daniella Chavez, futbol takımı almak için harekete geçti. Para karşılığında özel fotoğraf ve videolarını satacağını söyleyen Daniella Chavez, 16 paund karşılığında satışa başladı bile.

TAKIMI SATIN ALMAK İSTİYOR!

Daniella Chavez, Şili'de mücadele eden O'Higgins FC'yi almak için harekete geçti. İnsanlardan gelen parayı biriktirip bu takımı alacağını açıklayan Chavez'e şimdiden yüzlerce hayranı üye oldu bile.

5 MİLYON DOLAR KAZANDIĞINI AÇIKLADI

Özel fotoğraf ve videolarını satmaya başlayan Chavez, sosyal medya hesabından şu ana kadar 5 milyon dolar kazandığını duyurdu. Özel fotoğraflarını görmek isteyenlerin birçoğunun Güney Amerika'dan olduğunu açıklayan Chavez, pes etmeden yoluna devam edeceğini açıkladı.



