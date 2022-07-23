SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Avrupadan Futbol
  4. Sosyal medya fenomeni Daniella Chavez, çıplak fotoğraflarını satarak futbol kulübü satın alıyor! Şimdiden 5 milyon dolar kazandı bile...

Sosyal medya fenomeni Daniella Chavez, çıplak fotoğraflarını satarak futbol kulübü satın alıyor! Şimdiden 5 milyon dolar kazandı bile...

23.07.2022 14:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya fenomeni Daniella Chavez, Şili'nin ünlü takımlarından O'Higgins FC'yi almak için harekete geçtiğini duyurdu. Yetişkinler için fotoğraf ve video çekip para karşılığında satan Daniella Chavez, buradan kazandığı paralarla futbol takımı almak istediğini söyledi.

Sosyal medya fenomeni Daniella Chavez, çıplak fotoğraflarını satarak futbol kulübü satın alıyor! Şimdiden 5 milyon dolar kazandı bile...

Fotoğraflarıyla sosyal medyada tanınan Daniella Chavez, futbol takımı almak için harekete geçti. Para karşılığında özel fotoğraf ve videolarını satacağını söyleyen Daniella Chavez, 16 paund karşılığında satışa başladı bile.

TAKIMI SATIN ALMAK İSTİYOR!

FX_U3FWXoAEPgSU

Daniella Chavez, Şili'de mücadele eden O'Higgins FC'yi almak için harekete geçti. İnsanlardan gelen parayı biriktirip bu takımı alacağını açıklayan Chavez'e şimdiden yüzlerce hayranı üye oldu bile.

5 MİLYON DOLAR KAZANDIĞINI AÇIKLADI

Screenshot_1

Özel fotoğraf ve videolarını satmaya başlayan Chavez, sosyal medya hesabından şu ana kadar 5 milyon dolar kazandığını duyurdu. Özel fotoğraflarını görmek isteyenlerin birçoğunun Güney Amerika'dan olduğunu açıklayan Chavez, pes etmeden yoluna devam edeceğini açıkladı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Maçlar artık saha içinden izlenebilecek! Oyuncuların vücuduna kameralar asılacak...Maçlar artık saha içinden izlenebilecek! Oyuncuların vücuduna kameralar asılacak...
Fenerbahçe ve Galatasaray istemişti... Kariyerinde bir ilk olacak!Fenerbahçe ve Galatasaray istemişti... Kariyerinde bir ilk olacak!
G.Saray'dan dünya tarihine geçecek hamle!G.Saray'dan dünya tarihine geçecek hamle!
Anahtar Kelimeler:
only fans
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Darphaneden Türk Lirası için yeni hamle

Darphaneden Türk Lirası için yeni hamle

Türkiye'nin konuştuğu savcının yazışmaları ortaya çıktı!

Türkiye'nin konuştuğu savcının yazışmaları ortaya çıktı!

Nwakaeme'nin yeni adresi herkesi şaşırtıyor! ''Nasıl yani? Bu gerçek olamaz!''

Nwakaeme'nin yeni adresi herkesi şaşırtıyor! ''Nasıl yani? Bu gerçek olamaz!''

Jorge Jesus niyeti bozdu ve anlaşma sağlandı! ''Fenerbahçe lig değiştirsin''

Jorge Jesus niyeti bozdu ve anlaşma sağlandı! ''Fenerbahçe lig değiştirsin''

Jorge Jesus'un kimseye acıması yok! İrfan Can Kahveci'ye yol göründü...

Jorge Jesus'un kimseye acıması yok! İrfan Can Kahveci'ye yol göründü...

Galatasaray taraftarı büyük tepki gösteriyor! ''Ciddi olamazsınız''

Galatasaray taraftarı büyük tepki gösteriyor! ''Ciddi olamazsınız''

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Eve girenler dehşete düştü! Öldüğünü 2 yıl sonra fark ettiler

Eve girenler dehşete düştü! Öldüğünü 2 yıl sonra fark ettiler

Kıyafeti nedeniyle işinden atıldı! “Ben bir sorun göremiyorum”

Kıyafeti nedeniyle işinden atıldı! “Ben bir sorun göremiyorum”

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Sözleri olay yarattı! “Halkın içinde twerk yaptığım için...”

Sözleri olay yarattı! “Halkın içinde twerk yaptığım için...”

Sadece 8 yaşındayken üç kişiyi öldürdü

Sadece 8 yaşındayken üç kişiyi öldürdü

Tıraş bıçağı satın almaktan artık bıktınız mı? O zaman doğru yerdesiniz!

Tıraş bıçağı satın almaktan artık bıktınız mı? O zaman doğru yerdesiniz!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.