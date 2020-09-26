Sosyal medya üzerinden buluşan doğaseverler "Tabiatın kalbi"nde kamp yapıyor

Şansal, 2 evcil kedisinin de olduğunu belirterek, "Bu 2 kediyi kamp yapmaya alıştırdım. Biz dostlarımızla birlikte kamp yaparken onlar da benimle birlikte kamp yapmaya başladılar. Onların küçük bir çadırları da var. Bazı eğitimler veriyorum. Köpek girince çadıra gireceğiz. Burada yemek yiyeceğiz ve diğer ihtiyaçlarını nerede gideceklerine dair eğitimler verdim. Onlar da alıştılar. Tüm kampsever arkadaşlarım da onlara alıştı. Artık görmediklerinde özlemeye başladılar hatta." şeklinde konuştu.

Kampa evcil hayvanlarını da getiren doğaseverler, şehrin kalabalık ve gürültülü ortamından uzaklaşırken hem de yeni insanlar tanıma fırsatı buldu.

Sosyal medya üzerinden iletişime geçen bir grup doğasever de Bolu'nun Mengen ilçesindeki Şirinyazı Göleti mevkisinde sosyal mesafeye de dikkat ederek kamp kurdu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri dolayısıyla AVM'ler ve kapalı mekanlar yerine birçok kişi açık havada, doğada vakit geçirmeye yöneldi. Son dönemde doğaseverler ise özellikle hafta sonları kamp etkinlikleri düzenliyor.

Sosyal medya üzerinden iletişime geçen bir grup doğa sever, pandeminin getirdiği bulaş riskinden uzak, evcil hayvanlarını da yanlarına alarak "Tabiatın kalbi" olarak nitelendirilen Bolu'da doğayla iç içe kamp yapıyor.

Sosyal medya sayfasının ve kamp grubunun ilk çıkış amaçlarından birinin doğada çeşitli eğitimler verebilmek olduğunu dile getiren Şansal, göl kenarında yoga, İngilizce pratiği ve küçük el işleri yaptıklarını anlattı.

- "İnsanlar şu anda daha fazla kamp yapmayı seçiyorlar"

Şansal, pandemiden sonra düzenledikleri kamplara katılımın daha yüksek olmaya başladığını belirterek, "Çünkü kapalı alanlar şu anda pandemi açısından daha riskli olduğu için açık alanlarda sosyal mesafeyi daha iyi koruyabildiğimiz için doğada da temiz hava aldığımız için insanlar şu anda daha fazla kamp yapmayı seçiyorlar. Daha konforlu ve keyifli oluyorlar." şeklinde konuştu.

Doğayı seven ancak evcil hayvanı olduğu için kamp yapamayan ya da evinden uzaklaşamayan insanlara da tavsiyede bulunan Şansal, şunları kaydetti:

"Hayvanseverlere ve hayvan sahiplerine bazı kamp önerilerim var. İlk kamp yapmaya evcil hayvanlarımla başladığımda ben de endişelendim. Benim kedilerim de sadece ev ortamına alışıklardı ve doğayı bilmiyorlardı. Onlar da sıkıntı yaşar mı diye düşündüm ama tıpkı bizim doğaya dönmemiz gibi aslında evcil hayvanlar da bizimle birlikte doğaya dönüyorlar. O yüzden ben benimle birlikte kamp yapan dostlarımı da evcil hayvanlarını getirip, tıpkı kendileri gibi onların da doğaya dönmelerini, bundan korkmamalarını istiyorum. Evcil hayvanların eğitilebildiklerini, başlarının çaresine bakabildiklerini, hem örnek olmak hem de kendi izlediğim yollarla ilgili bazı ipuçları vermeye çalışıyorum."

