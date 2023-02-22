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Sosyal medyada binlerce kez izlenen davulcunun cesedi yanmış şekilde bulundu

22.02.2023 13:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da davulculuk yapan bir kişinin cansız bedeni, evinin bahçesinde yanmış şekilde bulundu.

Sosyal medyada paylaştığı videolar büyük beğeni toplayan müzisyenden geriye mutlu anları kaldı.

Olay, sabah saatlerinde Kepez ilçesi Habipler Mahallesi 5721 Sokak’taki müstakil bir evin bahçesinde meydana geldi. Müzisyenlik yapan 46 yaşındaki Handevi Gündoğan, tek başına yaşadığı evinin bahçesinde komşuları tarafından yanmış şekilde bulundu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Gündoğan’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Savcılık ve olay yeri incelemesinin ardından Gündoğan’ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Vücudunun tamamen yandığı belirlenen Gündoğan’ın ölümüyle ilgili polis ekiplerinin çalışması devam ediyor.

Evin önüne kurulan taziye çadırında Gündoğan’ın annesinin feryatları büyük üzüntü oluşturdu.

"SEVİLEN BİRİYDİ"

Geçimini müzisyenlik yaparak sağlayan Gündoğan’ın mahalle halkı tarafından çok sevilen biri olduğunu belirten akrabası Neşet Andariman, "İyi biriydi, kimseye bir zararı olmazdı. Mahallede sevmeyen yoktu. Biz sabaha karşı ölüm haberini aldık. Cesedi yanık şekilde bahçedeydi" dedi.

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