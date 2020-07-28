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Sosyal medyada buluştular, ihtiyaç sahiplerinin yardımına koştular

ANTALYA HABERLERİ  | 28.07.2020 15:43 | Son Güncelleme

Antalya’da 3 yıl önce 2 kadın tarafında kurulan, ’Antalya Yerlisiyiz ve Antalya Melekleriyiz’ isimli platform, maddi yardımlarına devam ediyor.

Antalya’da 3 yıl önce 2 kadın tarafında kurulan, ’Antalya Yerlisiyiz ve Antalya Melekleriyiz’ isimli platform, maddi yardımlarına devam ediyor. 70 bin kadının bulunduğu platformda toplanan paralar sayesinde, bayram öncesi çocuklara kıyafet alındı.
Antalya’da yaşayan Pınar Karataş ve Sinem Açıkalın 2017 yılında, Antalya Yerlisiyiz ve Antalya Melekleriyiz isimli sosyal medya platformu kurdu. Kurulduğu günden bu yana ihtiyaç sahiplerine yardım etmeye devam eden platformda, 70 bin kadın bulunuyor.
Antalya’da yaşayan 70 bin kadının bulunduğu sosyal medya platformunda bugüne kadar ayni yardımların yapıldığını belirten kuruculardan Pınar Karataş, her yıl olduğu gibi bu bayram öncesinde de ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmadıklarını kaydetti.
Karataş, "Biz yardım yapanlara ’iyilik meleğimiz’ diye hitap ediyoruz. Bu güzel yürekli iyilik meleği kadınlarımız sayesinde bugüne kadar onlarca aileye yardım ettik. Platform, her yıl olduğu gibi bu bayramda da ihtiyaç sahipleri aileleri yalnız bırakmadı. Güzel yürekli kadınlarımız sayesinde çocuklarımıza bayramlık alındı. Kurban etleri dağıtıldı. Erzak yardımları yapıldı. Bizler iyi insanları bir araya getirerek yardıma muhtaç insanların yalnız olmadıklarını göstermek istiyoruz. Antalya turizmin başkenti olarak biliniyor. Bu doğru ama gerçekten zor durumda olan ailelerin olduğunu asla unutmamak gerekir" dedi.

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