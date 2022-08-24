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Sosyal medyada emniyet mensuplarına hakaret ettiği öne sürülen şüpheli tutuklandı

24.08.2022 22:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada emniyet mensuplarına hakaret ettiği öne sürülen şüpheli tutuklandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da sosyal medya paylaşımlarıyla emniyet mensuplarına hakaret ettiği öne sürülen şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, "Türk milletini, cumhuriyetini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçuyla ilgili Bakırköy'de çalışma başlatıldı.

Ekipler, bugün bazı sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda, emniyet mensuplarına yönelik hakaret içerikli söylemlerde bulunduğu belirlenen şüphelinin kimlik ve adres bilgilerini tespit etti.

Küçükçekmece'de gözaltına alınan şüpheli A.K'nin (41) dolandırıcılık, yaralama, tehdit, hakaret, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından 7 kaydı bulunduğu, ayrıca kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, tehdit ve nafaka hükümlerine uymama suçlarından arandığı anlaşıldı.

Hakkında "Türk milletini, cumhuriyetini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçundan işlem yapılan A.K. sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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