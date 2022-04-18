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Sosyal medyada Fatih Terim kasırgası! "Hocam gençleşmiş..."

18.04.2022 14:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başkan Burak Elmas yönetiminde sezon başında Galatasaray'da göreve başlayan Fatih Terim, devre arasında karşılıklı olarak anlaşarak sarı - kırmızılı takımdan ayrılmıştı. Galatasaray'da Terim'in yerine İspanyol çalıştırıcı Domenec Torremt göreve getirilmişti. Sarı - kırmızılılardan ayrıldıktan sonra dinlenmeye geçen Fatih Terim, torunu Naz Bahçekapılı'nın doğum gününe katıldı.

Sosyal medyada Fatih Terim kasırgası! "Hocam gençleşmiş..."

Sezon başında başkan Burak Elmas ile birlikte göreve başlayan teknik direktör Fatih Terim ile Galatasaray'ın yolları gelen kötü sonuçlar sonrasında karşılıklı anlaşarak ayrılmıştı. Görevi bıraktığından beri herhangi bir takım çalıştırmayan Fatih Terim'in son görüntüsü sosyal medyada çok konuşuldu.

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, torunu Naz Bahçekapılı'nın doğum günü partisine katıldı.

Kızı Buse Terim Bahçekapılı'nın düzenlediği partide torununun yanında yer alan Fatih Terim'in görüntüsü dikkat çekti.

"HOCAM 10 YAŞ GENÇLEŞMİŞ"

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Galatasaraylı taraftarlar, tecrübeli teknik direktörün fit ve zinde görüntüsüne, "Fatih Hocam kaostan uzaklaşınca gençleşmiş." ve "Ne oldu sana hocam, 10 yaş gençleşmiş görünüyorsun." tarzı yorumlarda bulundular.

"DEDESİNE KOL ATIŞI?"

Buse Terim Bahçekapılı, babası ve kızının yer aldığı fotoğrafa "Canlarım. Naziko’nun dedesine kol atışı?" notunu düştü.

Bahçekapılı'nın bu paylaşımı, kısa sürede binlerce beğeni aldı.


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Fatih Terim Galatasaray Futbol Kulübü
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