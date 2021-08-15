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Sosyal medyada provokatif paylaşım yaptığı öne sürülen zanlı tutuklandı

15.08.2021 20:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada provokatif paylaşım yaptığı öne sürülen zanlı tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Sosyal medyada provokatif paylaşım yaparak halkı kin ve düşmanlığa sevk ettiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamaya göre, yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medya platformunda yayımladığı provokatif video ile "halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek" şüphesiyle gözaltına alınan yabancı uyruklu M.M'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Şüpheli M.M, dün Kahramanmaraş'ta gözaltına alınmıştı.

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