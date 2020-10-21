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Sosyal medyada şehirden haber veren muhtara kamera

MERSİN HABERLERİ  | 21.10.2020 09:46 | Son Güncelleme

Mersin’in Tarsus ilçesinde bir kişi, sosyal medya hesabından şehirden haber veren muhtara kamera hediye etti.Mahallesinde ya da kentte güzellikleri ve sorunları telefonunda çekip, sosyal medya üzerinde yayın yapan Şahin Mahallesi Muhtarı Hüseyin Aydın’a, Erhan Sezek adlı kişi kamera alarak hediye etti.Sezek, Muhtar Aydın’ın her konuda sosyal olduğunu, kentin tüm sorunlarını veya ilçede yapılan aktiviteleri kendi sayfasında yayın yaparak kendilerini haberdar ettiğini, işini kolaylaştırmak için bir kamera hediye ettiğini söyledi.Sezek’e teşekkür eden muhtar Aydın, “Güzel Tarsusumuza kendi çabamızla katkı sunmak istiyoruz.

Sosyal medyada şehirden haber veren muhtara kamera

Mersin’in Tarsus ilçesinde bir kişi, sosyal medya hesabından şehirden haber veren muhtara kamera hediye etti.
Mahallesinde ya da kentte güzellikleri ve sorunları telefonunda çekip, sosyal medya üzerinde yayın yapan Şahin Mahallesi Muhtarı Hüseyin Aydın’a, Erhan Sezek adlı kişi kamera alarak hediye etti.
Sezek, Muhtar Aydın’ın her konuda sosyal olduğunu, kentin tüm sorunlarını veya ilçede yapılan aktiviteleri kendi sayfasında yayın yaparak kendilerini haberdar ettiğini, işini kolaylaştırmak için bir kamera hediye ettiğini söyledi.
Sezek’e teşekkür eden muhtar Aydın, “Güzel Tarsusumuza kendi çabamızla katkı sunmak istiyoruz. Gördüğümüz sıkıntıları da gördüğümüz güzellikleri de paylaşıyoruz. Tarsus halkı artık bizi gördüğü zaman ‘Muhtar TV’ diye lanse ediyor. Bu da yaptığımız işin ne kadar doğru olduğunu gösteriyor. Sağolsun Erhan Sezek’te bize katkı sunmak adına kamera alıp, hediye etti. Kendisine teşekkür ediyorum. Daha güzel yayın yapacağımıza inanıyorum” dedi.

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