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Sosyal medyada uyuşturucu kullanınca yakayı ele verdi

25.12.2023 08:08 | Son Güncelleme:
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Trabzon’da sosyal medya uygulaması üzerinden yaptığı paylaşımda uyuşturucu kullanan ve ona uyuşturucu temin ettiği belirlenen toplam 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, sosyal medyada yapılan bir paylaşımda bayan bir şahsın uyuşturucu madde kullanırken paylaşım yaptığı videosu ile inceleme başlatan savcılık ve güvenlik güçleri ilgili paylaşımı yapan şahsın Trabzon’da bulunduğunu tespit etti. Bunun üzerine Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Trabzon Emniyet Müdürlüğü tarafından şüphelinin tespitine yönelik yapılan çalışmalarda şüphelinin Y.B. adlı bayan şahıs olduğu belirlendi. Söz konusu bayanın Boztepe mahallesindeki adresinde yapılan arama neticesinde 27,32 gr. Sentetik Kannabinoid (Bonzai) maddesi, 1,68 gr. Metamfetamin maddesi ve 3 adet uyuşturucu madde kullanmaya yarayan düzenekler ele geçirildi. Genç kadının irtibatlı olduğu U.Ş. uyuşturucu madde ticareti suçundan, Y.B. ise uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını özendirme suçundan gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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