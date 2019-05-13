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Sosyal medyadan paylaştı, izleyenler isyan etti

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 13.05.2019 10:08 | Son Güncelleme

Bursa'dan arkadaşının otomobiliyle Afyonkarahisar'a giden M.T., kedisini direksiyonun üzerine koydu, o anları görüntüleyip, sosyal medya hesabından paylaştı. Diğer sürücülerin hayatlarını tehlikeye atan sürücüye tepki gösterildi.

Görüntüler, Bursa- Afyonkarahisar yolunda kaydedildi. M.T., 'Cindy' isimli Scootish Fold cinsi kedisini, arkadaşı otomobil kullandığı sırada direksiyonun üzerine koydu. Otomobil seyir halindeyken bu tehlikeli anları cep telefonu kamerası ile kaydeden M.T., görüntüyü sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntüde kimliği belirlenemeyen sürücünün aracı kullanırken bir eliyle kediyle oynaması ve M.T.’nin de kedisine, "Şoför oldu benim kızım" demesi dikkat çekti.

Yolda diğer sürücülerin hayatlarını tehlikeye atan olayın görüntüsü, izleyenler tarafından tepki çekti. Görüntüler, kısa sürede binlerce kez izlenerek, yayıldı.

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Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
bursa kedi

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
yolda baya surucu varmis :)) sanki herkes dort dortluk birde isyan ediyolar 2020 oldu daha halen yayaya yol vermiyosunuz en basit
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