Sosyal medyadan paylaştı, izleyenler isyan etti

Görüntüler, Bursa- Afyonkarahisar yolunda kaydedildi. M.T., 'Cindy' isimli Scootish Fold cinsi kedisini, arkadaşı otomobil kullandığı sırada direksiyonun üzerine koydu. Otomobil seyir halindeyken bu tehlikeli anları cep telefonu kamerası ile kaydeden M.T., görüntüyü sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntüde kimliği belirlenemeyen sürücünün aracı kullanırken bir eliyle kediyle oynaması ve M.T.’nin de kedisine, "Şoför oldu benim kızım" demesi dikkat çekti.
Yolda diğer sürücülerin hayatlarını tehlikeye atan olayın görüntüsü, izleyenler tarafından tepki çekti. Görüntüler, kısa sürede binlerce kez izlenerek, yayıldı.
Kaynak: DHA
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