Sosyal medyadan silah paylaşımı yapan şüphelilere operasyon

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü sanal devriyeleri sosyal medya üzerinden silah ve tüfek paylaşımı yaptığı tespit edilen 10 şüphelinin ikametlerine operasyon düzenledi. Operasyonda 1 adet 7,65 mm ruhsatsız tabanca, 1 adet uzun namlulu pompalı tüfek, 1 adet kısa dipçikli pompalı tüfek, 5 adet 7,65 mm fişek, 5 adet 9,19 mm fişek, 1 adet kuru sıkı fişek, 37 adet dolu kartuş, 1 adet kama, 1 adet uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 14 şüpheli hakkında adli işlemlere başlanıldı.

Öte yandan operasyon kapsamında ikamet aramalarında Şehzadeler ilçesinde 25 Ekim 2023 tarihinde meydana gelen “Ateşli Silahla Yaralama ve 27.10.2023 günü meydana gelen Nitelikli Yağma, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma” olaylarının şüphelisi V.S. (19) isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

