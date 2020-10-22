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  4. Sosyal medyanın altın ödülü 4 yıldır Gratis’in oluyor

Sosyal medyanın altın ödülü 4 yıldır Gratis’in oluyor

İSTANBUL HABERLERİ  | 22.10.2020 11:11 | Son Güncelleme

Sosyal medyanın altın ödülü 4 yıldır Gratis’in oluyor

İSTANBUL (AA) - Kişisel bakım marketi Gratis, sosyal medyaya damgasını vuran markaların ödüllendirildiği Social Media Awards Turkey’de Mağazalar Kategorisi’nde 4’üncü kez altın ödülün sahibi oldu.

Gratis'ten yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin en kapsamlı ilk sosyal medya yarışması Social Media Awards Turkey, Marketing Türkiye ve BoomSonar iş birliği ile bu yıl 4’üncü kez düzenlendi.

Kişisel bakım ürünleri perakendesinin önde gelen markalarından Gratis, Social Media Awards Turkey 2020’de SocialBrands Veri Analizi Ödülleri kapsamında Mağazalar Kategorisi’nde rakiplerini geride bırakarak altın ödülün sahibi oldu.

Gratis, tüm sektörlerden markaların yıl boyunca sosyal medya performanslarını tamamen tarafsız ve veriye dayalı olarak hazırlanan SocialBrands sosyal medya marka endeksi sonuçlarına göre verilen SocialBrands Veri Analitiği Ödülleri’nde, hiçbir başvuruda bulunmadan yalnızca performansı ile jürinin dikkatini çekerek 1’inciliği aldı.

Yarışmanın düzenlendiği ilk yıldan itibaren Mağazalar Kategorisi’nde altın ödül alan Gratis, yarışmanın 4’üncü yılında da liderliği bırakmadı. Ödül değerlendirmesi Gratis’in sosyal medya hesaplarının toplam etkileşim ve hayran sayıları, hayran artışı, performans istikrarı, etkileşimleri, sektörel performansı, hashtag ve mention kullanımı gibi kriterler üzerinden yapıldı.

Uzmanlığı ve fark yaratan servis anlayışı ile müşterilerine ayrıcalıklı hizmet sunarken sosyal medyadaki performansıyla da öne çıkan Gratis, özel günlerde gerçekleştirdiği dijital projeler ile yıl boyunca milyonlarca erişim ve izlenme oranına ulaştı.

Evdekal sürecinde sosyal medya hesaplarındaki izlenme ve etkileşimi maksimum düzeye taşıyan Gratis, 15 milyon izlenme ve 4 milyon etkileşim rakamına ulaştı.

Anneler Günü’nde gerçekleştirdiği “Güzeller Güzeli Anneme” dijital projesi ile binlerce kullanıcısının annelerine özel kişiselleştirilmiş görsel tasarımlar göndermesini sağlayan Gratis, bu kampanyasıyla da 30 milyon erişim ve 14 milyonluk izlenme sağladı.

Gratis, sosyal medya kanallarından Instagram'da yıl içerisinde 1 milyon yeni takipçi kazanarak 3,1 milyon, Facebook'ta ise 2,2 milyon takipçi sayısına ulaştı.

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