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Sosyal medyayı yıktı geçti! Zehra Güneş yine büyüledi! Fenerbahçe maçında...

10.05.2022 16:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vakıfbank'ın yıldız oyuncusu Zehra Güneş, sosyal medyada konuşulmaya devam ediyor. Türkiye Milli Takımı'nda gösterdiği performansla ününe ün katan güzel oyuncu, Fenerbahçe karşısında gösterdiği performansla dudak ısırttı. Taraftarlar tarafından tam not alan Güneş'in Instagram hesabına dün geceden beri binlerce yorum yağdı. Maçtan sonra açıklama yapan milli oyuncu, "Guidetti maçtan önce 'kazanmak için değil, ölmemek için sahaya çıkıyoruz' dedi. Böyle dönebildik." ifadelerini kullandı.

Sosyal medyayı yıktı geçti! Zehra Güneş yine büyüledi! Fenerbahçe maçında...

VakıfBank'ın, 2-0 geriden gelip Fenerbahçe Opet'i mağlup ettiği karşılaşma sonrası Zehra Güneş sosyal medyada gündem oldu. Gerek oyunculuğu, gerek güzelliğiyle herkesi büyüleyen milli futbolcunun Instagram hesabına yorum yağmuru vardı. Fenerbahçe karşısında müthiş bir performans sergileyen Güneş, otoriteler tarafından tam not aldı.

"PES ETMEYİ SEVMİYORUZ"

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Zehra Güneş sahada çok iyi bir atmosfer ve voleybol olduğunu kaydederek, "2-0'dan çok iyi döndük. Biz VakıfBank'ız, pes etmeyi sevmiyoruz. Mutluyum, evimizde oynayacağımız beşinci maça taraftarlarımızı bekliyoruz. Umarım her şey bizim istediğimiz gibi olur." şeklinde görüş belirtti.

"ÖLMEMEK İÇİN SAHAYA ÇIKIYORUZ"

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Milli voleybolcu, maç sırasında motivasyonlarını nasıl koruduklarıyla ilgili soruya, "Guidetti maçtan önce 'kazanmak için değil, ölmemek için sahaya çıkıyoruz' dedi. Biz de bu mantalite ile oynadık. 2-0 gerideyken bile sahada yaptığımız her hareketle birbirimize güç vermeye devam ettik. Böyle dönebildik." yanıtını verdi.


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Anahtar Kelimeler:
VakıfBank Instagram
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