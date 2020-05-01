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Sosyal mesafeli 1 Mayıs halayı

İZMİR HABERLERİ  | 01.05.2020 10:01 | Son Güncelleme

Balçova Belediyesinin işçileri, sosyal mesafe kuralları içinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramını kutladı.

Balçova Belediyesinin işçileri, sosyal mesafe kuralları içinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramını kutladı. Belediye Başkanı Fatma Çalkaya da, işçilerle birlikte sosyal mesafe kurallarına uyarak 1 Mayıs halayı çekti.
Korona virüsü salgını tedbirleri kapsamında, 1 Mayıs itibariyle 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta ilan edilen 3 günlük sokağa çıkma yasağının ardından Balçova Belediyesi işçileri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramını bir güncesinden kutladı. Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, Belediye-İş 4 No’lu Şube Başkanı Ayhan Doğan ve Tüm-Yerel-Sen 2 No’lu Şube Yetkilisi Ahmet Sebilci’nin de katıldığı 1 Mayıs kutlamaları Temizlik İşleri Müdürlüğü Şantiyesinde yapıldı.
Şantiyede toplanan işçiler, çalınan marşlara eşlik ettikten sonra sosyal mesafe kurallarına uyarak halay çekti, harmandalı oynadı. Belediye Başkanı Fatma Çalkaya ve sendika temsilcileri de, birlikte halaya katıldı.
Kutlamaların ardından işçilere hitaben bir konuşma yapan Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, "Olağanüstü günler yaşadığımız bu dönemde hepiniz alın teri döküyorsunuz. Balçova Belediyesinin emekçileri, Balçova halkına hizmeti bir an olsun bile aksatmadı. Yaptığınız hizmetlerden dolayı hepinizi tek tek kutluyorum. Bizler de yönetim olarak bundan önce olduğu gibi bundan sonra da işçimizin, emekçimizin yanında olacağız. Bu zor günleri en kısa sürede atlatarak, tekrar meydanlarda buluşmayı diliyorum” dedi.

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İmsak
04:34
Sabah
06:07
Öğle
13:14
İkindi
17:01
Akşam
20:10
Yatsı
21:36

İzmir Nöbetçi Eczaneler 1 Mayıs Cuma

Cansu Eczanesi
Aliaga
Yazal Eczanesi
Aliaga
Akarsu Eczanesi
Balcova
Ayşe Pınar Eczanesi
Balcova
Büyük Eczanesi
Bayindir
Canan Açık Eczanesi
Bayrakli
Nuray Eczanesi
Bayrakli
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