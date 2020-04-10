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Sosyal mesafeli ekmek kuyruğu

MANİSA HABERLERİ  | 10.04.2020 23:32 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı’nın yeni tip korona virüs salgınına karşı aralarında Manisa’nın da olduğu 30 büyükşehir ile Zonguldak için sokağa çıkma yasağı ilan etmesinin ardından Manisa’nın Salihli ilçesinde özellikle fırın önlerinde uzun kuyruklar oluştu.Ekmek almak için fırınların önüne gelen vatandaşlar uzun kuyruklar oluştururken, sırada bekleyenler sosyal mesafeyi de korumayı ihmal etmedi.Sokağa çıkma yasağı Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van ve Zonguldak’ta yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında 12 Nisan Pazar günü saat 24.00’e kadar devam edecek.

Sosyal mesafeli ekmek kuyruğu

İçişleri Bakanlığı’nın yeni tip korona virüs salgınına karşı aralarında Manisa’nın da olduğu 30 büyükşehir ile Zonguldak için sokağa çıkma yasağı ilan etmesinin ardından Manisa’nın Salihli ilçesinde özellikle fırın önlerinde uzun kuyruklar oluştu.
Ekmek almak için fırınların önüne gelen vatandaşlar uzun kuyruklar oluştururken, sırada bekleyenler sosyal mesafeyi de korumayı ihmal etmedi.
Sokağa çıkma yasağı Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van ve Zonguldak’ta yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında 12 Nisan Pazar günü saat 24.00’e kadar devam edecek.

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