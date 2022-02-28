Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına 230 milyon lira daha aktarıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahiplerinin kış mevsiminden olumsuz etkilenmemeleri için hazırladıkları ek kaynağın ikinci kısmı olan 230 milyon lirayı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına aktardıklarını bildirdi.

Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, ihtiyaç sahiplerinin kış mevsiminden olumsuz etkilenmemeleri için yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Bu kapsamda, ocak ve şubat aylarına ilişkin hazırladıkları 450 milyon liralık ek kaynağın ilk kısmı olan 220 milyon lirayı geçen ay Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına gönderdiklerini hatırlatan Yanık, ihtiyaç sahiplerinin kış mevsiminden olumsuz etkilenmemeleri için hazırladıkları ek kaynağın ikinci kısmı olan 230 milyon lirayı da bu vakıflara aktardıklarını kaydetti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, her ay düzenli kaynak aktardıkları bu vakıflar aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ayni ve nakdi yardımları ulaştırdıklarını belirterek, 450 milyon liralık ek kaynak ile önceliklerinin kış aylarında ihtiyaçların karşılanması olacağını ifade etti.

