Sosyete mantısı nasıl yapılır? İşte MasterChef sosyete mantısı tarifi, malzemeleri ve püf notkası

MasterChef 2020 son bölümde çekişmeli bir dokunulmazlık oyunu yaşandı. Şeflerin takımlardan istediği “çay saati” menüsü yarışmacılar için zorlu geçt. Menüde yer alan yemeklerden biri de sosyete mantısı oldu. Peki, 22 Ekim MasterChef 2020’ye damgasını vuran lezzetlerden sosyete mantısı nasıl yapılır? Püf noktası ve incelikleri nedir? İşte sosyete mantısı malzemeleri ve hazırlanışı.

SOSYETE MANTISI MALZEMELERİ

3 adet yufka

2 yemek kaşığı tereyağ

1 adet yumurta

300 gram kıyma

1 adet kuru soğan

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 kase yoğurt

2 diş sarımsak

1.5 yemek kaşığı salça

4 yemek kaşığı zeytinyağı

SOSYETE MANTISININ PÜF NOKTASI

Yufkanızı dörde bölmek yerine 6 parçaya ya da 8 parçaya bölerek, adet miktarını arttırıp, mantıların boyutlarını küçültebilirsiniz. Dilerseniz iç harcını patatesle de hazırlayabilirsiniz.

Bir kaba kıymayı alın ve üstüne soğanı rendeleyin. Tuz ve karabiberi de ilave edip güzelce karıştırın. Yufkanızın bir tanesini alın, tezgaha serin ve bir bıçak yardımıyla dörde bölün.

Tereyağını eritin, ılıklaşmasını bekleyin ve içine yumurtayı ekleyip, bir çatal yardımıyla güzelce çırpın. Kestiğiniz her bir yufka parçasına, bir fırça yardımıyla, hazırladığınız yumurtalı karışımdan sürün. Kestiğiniz yufka parçasının geniş kenarına hazırladığınız harçtan bir sıra halinde koyun ve sıkı sıkı rulo yaparak, üçgen köşesine doğru sarın.