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Sosyete mantısı nasıl yapılır? İşte MasterChef sosyete mantısı tarifi, malzemeleri ve püf notkası

Metin Yamaner Metin Yamaner 22.10.2020 21:22 | Son Güncelleme:
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Sosyete mantısı nasıl yapılır? İşte MasterChef sosyete mantısı tarifi, malzemeleri ve püf notkası

Sosyete mantısı MasterChef Türkiye'nin 22 Ekim Perşembe akşamı ekrana gelen son bölümünde yarışmacılar tarafından yapıldı. Yufkadan yapılması ve normal mantıya göre daha kolay ve hızlı hazırlanması nedeniyle sosyete mantısı olarak isimlendirilen yemek şeflerin karşısına çıktı. Sosu ve kıvamıyla oldukça lezzetli bir yemek olan sosyete mantısının tarifi de merak konusu oldu. Peki sosyete mantısı nasıl yapılır? İşte MasterChef sosyete mantısı tarifi ve hazırlanışı.

MasterChef 2020 son bölümde çekişmeli bir dokunulmazlık oyunu yaşandı. Şeflerin takımlardan istediği “çay saati” menüsü yarışmacılar için zorlu geçt. Menüde yer alan yemeklerden biri de sosyete mantısı oldu. Peki, 22 Ekim MasterChef 2020’ye damgasını vuran lezzetlerden sosyete mantısı nasıl yapılır? Püf noktası ve incelikleri nedir? İşte sosyete mantısı malzemeleri ve hazırlanışı.

SOSYETE MANTISI MALZEMELERİ

3 adet yufka

2 yemek kaşığı tereyağ

1 adet yumurta

300 gram kıyma

1 adet kuru soğan

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 kase yoğurt

2 diş sarımsak

1.5 yemek kaşığı salça

4 yemek kaşığı zeytinyağı

sosyete

SOSYETE MANTISININ PÜF NOKTASI

Yufkanızı dörde bölmek yerine 6 parçaya ya da 8 parçaya bölerek, adet miktarını arttırıp, mantıların boyutlarını küçültebilirsiniz. Dilerseniz iç harcını patatesle de hazırlayabilirsiniz.

Bir kaba kıymayı alın ve üstüne soğanı rendeleyin. Tuz ve karabiberi de ilave edip güzelce karıştırın. Yufkanızın bir tanesini alın, tezgaha serin ve bir bıçak yardımıyla dörde bölün.

Tereyağını eritin, ılıklaşmasını bekleyin ve içine yumurtayı ekleyip, bir çatal yardımıyla güzelce çırpın. Kestiğiniz her bir yufka parçasına, bir fırça yardımıyla, hazırladığınız yumurtalı karışımdan sürün. Kestiğiniz yufka parçasının geniş kenarına hazırladığınız harçtan bir sıra halinde koyun ve sıkı sıkı rulo yaparak, üçgen köşesine doğru sarın.

Hazırladığınız ruloyu, bir ucundan kıvırarak kendi etrafında döndürün. Böylece bir spiral şekli elde edeceksiniz. Pişerken açılmaması için bir kürdan yardımıyla tutturun ve yağlı kağıt serdiğiniz bir fırın tepsisine dizin.

Üstlerine de hazırladığınız yumurtalı karışımdan sürün. Bu şekilde tüm yufkaları ve iç harcı bitirin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında, üstleri kızaran dek, yaklaşık 25 dakika kadar pişirin.

Mantılar pişerken sosunu hazırlayın.

Yoğurdu bir kaba alın, içine sarımsağı rendeleyin. Küçük bir tavada salçayı yağ ile açın ve 2-3 dakika kadar kavurun. Mantılar fırından çıkınca sıcak sıcak servis tabağına alın.

Üstlerine önce sarımsaklı yoğurt, ardından da salçalı yağı gezdirin ve servis edin.

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