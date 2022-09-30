Hull City Teknik Direktörü Şota Arveladze 30 Eylül 2022 Cuma gününün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Bilindiği üzere Şota, Acun Ilıcalı, Hull City'yi satın aldıktan sonra İngiliz ekibinin teknik direktörlüğüne getirilmişti. Hull City, Swansea City yenildi ve deneyimli teknik direktör bu mağlubiyet sonrası Acun Ilıcalı ile görüşme gerçekleştirdi. Olaya ilişkin flaş bir gelişme yaşandı.Peki, Şota, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'den ayrıldı mı? Şota Arveladze kimdir, nereli ve kaç yaşında?
Şota Arveladze'nin çalıştırdığı ve ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, ligdeki son dört maçından da mağlubiyetle ayrıldı.
Şota Arveladze'ye Acun Ilıcalı ile yaptığı toplantı soruldu. Gürcü teknik direktör konuya ilişkin açıklamada bulundu.
Şota Arveladze yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Her zaman yaptığımız görüşmeyi yaptık. Ne yapabilirim veya ne düşünüyorum konusunda görüştük. Konu geçmişle ilgili değildi. Kimse geçmişle ilgili düşünceleri dinlemek istemiyor. Medya, buraya birisini getirme konusunda meşgul."
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City, Şota Arveladze ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.
Şota Arveladze 22 Şubat 1973 yılında Tiflis'te dünyaya geldi. Gürcü teknik direktör geçmişte forvet mevkiinde oynamış eski futbolcuydu. Kardeşleri Arçil ve Revaz da futbol oynamıştır.
Şota Arveladze; son olarak Acun Ilıcalı'nın satın aldığı İngiltere Championship ekiplerinden Hull City takımının teknik direktörü olarak görev alıyordu.
Şota'nın oğlu Giorgi Arveladze de bir futbolcudur.
Şota Arveladze'nin profesyonel futbol kariyeri:
1990 Martve Tiflis
1990-1991 Iberia Tiflis
1991-1993 Dinamo Tbilisi
1993-1994 → Trabzonspor (kiralık)
1994-1995 Dinamo Tbilisi
1995-1997 Trabzonspor
1997-2001 Ajax
2001-2005 Rangers
2005-2007 Alkmaar
2007-2008 Levante
Şota Arveladze'nin milli takım kariyeri:
1997 -2027 Gürcistan
Teknik direktörlük kariyeri:
2008-2010 Alkmaar (yardımcı antrenör)
2010-2012 Kayserispor
2012-2015 Kasımpaşa
2015 Trabzonspor
2016-2017 Makkabi Tel Aviv
2017-2020 Pahtakor Taşkent
2022- Hull City
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