Hull City Teknik Direktörü Şota Arveladze 30 Eylül 2022 Cuma gününün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Bilindiği üzere Şota, Acun Ilıcalı, Hull City'yi satın aldıktan sonra İngiliz ekibinin teknik direktörlüğüne getirilmişti. Hull City, Swansea City yenildi ve deneyimli teknik direktör bu mağlubiyet sonrası Acun Ilıcalı ile görüşme gerçekleştirdi. Olaya ilişkin flaş bir gelişme yaşandı.Peki, Şota, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'den ayrıldı mı? Şota Arveladze kimdir, nereli ve kaç yaşında?

ŞOTA, HULL CITY'DEN AYRILDI MI?

Şota Arveladze'nin çalıştırdığı ve ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, ligdeki son dört maçından da mağlubiyetle ayrıldı.

Şota Arveladze'ye Acun Ilıcalı ile yaptığı toplantı soruldu. Gürcü teknik direktör konuya ilişkin açıklamada bulundu.

HULL CITY TEKNİK DİREKTÖRÜ ŞOTA, ACUN ILICALI İLE NE KONUŞTU?

Şota Arveladze yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Her zaman yaptığımız görüşmeyi yaptık. Ne yapabilirim veya ne düşünüyorum konusunda görüştük. Konu geçmişle ilgili değildi. Kimse geçmişle ilgili düşünceleri dinlemek istemiyor. Medya, buraya birisini getirme konusunda meşgul."

ŞOTA ARVALADZE HULL CITY'DEN AYRILDI!

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City, Şota Arveladze ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.

ŞOTA ARVELADZE KİMDİR?

Şota Arveladze 22 Şubat 1973 yılında Tiflis'te dünyaya geldi. Gürcü teknik direktör geçmişte forvet mevkiinde oynamış eski futbolcuydu. Kardeşleri Arçil ve Revaz da futbol oynamıştır.

Şota Arveladze; son olarak Acun Ilıcalı'nın satın aldığı İngiltere Championship ekiplerinden Hull City takımının teknik direktörü olarak görev alıyordu.

Şota'nın oğlu Giorgi Arveladze de bir futbolcudur.

ŞOTA ARVELADZE HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Şota Arveladze'nin profesyonel futbol kariyeri:

1990 Martve Tiflis

1990-1991 Iberia Tiflis

1991-1993 Dinamo Tbilisi

1993-1994 → Trabzonspor (kiralık)

1994-1995 Dinamo Tbilisi

1995-1997 Trabzonspor

1997-2001 Ajax

2001-2005 Rangers

2005-2007 Alkmaar

2007-2008 Levante

Şota Arveladze'nin milli takım kariyeri:

1997 -2027 Gürcistan

ŞOTA ARVELADZE HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?

Teknik direktörlük kariyeri:

2008-2010 Alkmaar (yardımcı antrenör)

2010-2012 Kayserispor

2012-2015 Kasımpaşa

2015 Trabzonspor

2016-2017 Makkabi Tel Aviv

2017-2020 Pahtakor Taşkent

2022- Hull City

