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Şota Arveladze'den Galatasaray maçının ardından ilginç açıklama!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
01.03.2024 07:59
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Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Şota Arveladze, Galatasaray’ı yenerek yarı finale çıktıkları Ziraat Türkiye Kupası maçının ardından yaptığı açıklamada, “Galatasaray’ı yendim. Şimdiki hedefim Trabzon’u yeneceğim. Sonra da finaldeki rakibimi yeneceğim. Zaten sistem öyle kuruldu. Bütün şampiyonları yeneceğim ve Şampiyonlar Ligi’ne gideceğim” dedi.

Şota Arveladze'den Galatasaray maçının ardından ilginç açıklama!

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Fatih Karagümrük, deplasmanda Galatasaray’ı 2-0 mağlup ederek yarı finalde Trabzonspor’un rakibi oldu. Müsabaka sonrası basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Şota Arveladze, “Zor bir maçtı. Senaryosunu yaptık, baskı altında oynayacaktık. Kaleye çok yakın oynamak istemedik. Çünkü çok özel oyuncuları var. Çok orta geliyor, iki aktif bekler var. Fakat bu maçlar taktik açıdan biz hocalar için biraz daha kolay oluyor. Tekrar şansımız oldu. Zaten erken gol de geldi. Galatasaraylı oyuncular daha aceleyle oynayınca, doğal olarak geri pas verince, erken gidelim öne diye düşününce daha fazla hata oldu. İkinci gol de iyi bir zamanda geldi. O yüzden bu durumda benim için biraz daha kolay oldu. 5-4-1’e döndük. Sonuçta çok mutluyuz. Futbolcularımı tebrik etmek istiyorum” diye konuştu.

“BÜTÜN ŞAMPİYONLARI YENECEĞİM”

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Yarı finaldeki Trabzonspor eşleşmesi ve kupadaki hedefi hakkında konuşan Gürcü teknik adam, “Galatasaray’ı yendim. Şimdiki hedefim Trabzon’u yeneceğim. Sonra da finaldeki rakibimi yeneceğim. Zaten sistem öyle kuruldu. Bütün şampiyonları yeneceğim ve Şampiyonlar Ligi’ne gideceğim” ifadelerini kullandı.

“BU TARZ MAÇLARDA MOTİVASYON GEREKMİYOR”

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Bu tür maçlara hazırlanırken oyuncuların motivasyonunu kolay sağladığını belirten Arveladze, “Motivasyon gerekmiyor bu maçlarda maalesef. Bu tarz maçlarda hocasız herkes kendini motive ediyor. Maalesef derken, hoca olarak seyircisiz maçlarda ya da ligde iyi gitmeyen maçlarda daha çok enerji harcıyoruz. Bu ambiyansta, bu arenada, bu atmosferde hocalar için çok kolay motive etmek” şeklinde konuştu.

“EMRE MOR, MESSİ GİBİ”

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Emre Mor’un Avrupa Şampiyonası’nda milli takım kadrosunda yer alma ihtimaliyle ilgili gelen soru üzerine de değerlendirmede bulunan Şota Arveladze, “Büyük turnuvadan önce en az 3-4 hafta hazırlık olmalı. Eğer milli takım hocaları beğeniyorsa Emre Mor’u almama şansı yok. 3-4 ay hiç oynamayan fiziki anlamda iyi olmayan bir Emre olur, o zaman düşünürsün. Bu tür oyuncuları okumak zor. Herkes, bütün stat sola gider diyor bu çocuk öbür tarafa gidiyor, Messi gibi. Herkes diyor ki şimdi pas verecek, diğer tarafa pas verecek. O yüzden milli takım hocaları nasıl düşünüyor bilmiyorum ama beğenmemesi çok zor. Tabii oynaması lazım, sağlam bir gelecek” sözlerini kaydetti.

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