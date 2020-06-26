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Southampton 0-2 Arsenal (Maç Sonucu)

İNGİLTERE HABERLERİ  | 26.06.2020 01:38 | Son Güncelleme

Premier Lig'de 31. haftada Arsenal, Southampton'ı deplasmanda 2-0 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte Arsenal'in puanı 43'e yükseldi. Southampton ise 37 puanda kaldı.

Southampton 0-2 Arsenal (Maç Sonucu)

Arsenal, Premier Lig'de 31. hafta maçında Southampton ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi konuk ekip 2-0 kazandı. Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Nketiah ve 87. dakikada Wilock kaydetti. Southampton'da Stephens 85. dakikada kırmızı kart gördü.

İLK 11'LER

Southampton: McCarthy; Valery, Stephens, Bednarek, Bertrand; Armstrong, Ward-Prowse, Hojbjerg; Obafemi, Redmond, Ings.

Arsenal: Martinez; Bellerin, Mustafi, Holding, Tierney; Ceballos, Xhaka, Saka; Pepe, Nketiah, Aubameyang

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