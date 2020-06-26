Southampton 0-2 Arsenal (Maç Sonucu)

Arsenal, Premier Lig'de 31. hafta maçında Southampton ile deplasmanda karşı karşıya geldi.
Mücadeleyi konuk ekip 2-0 kazandı. Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Nketiah ve 87. dakikada Wilock kaydetti. Southampton'da Stephens 85. dakikada kırmızı kart gördü.
Southampton: McCarthy; Valery, Stephens, Bednarek, Bertrand; Armstrong, Ward-Prowse, Hojbjerg; Obafemi, Redmond, Ings.
Arsenal: Martinez; Bellerin, Mustafi, Holding, Tierney; Ceballos, Xhaka, Saka; Pepe, Nketiah, Aubameyang
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