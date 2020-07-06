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Southampton 1-0 Manchester City (Maç Sonucu)

İNGİLTERE HABERLERİ  | 06.07.2020 02:07 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Lig'de Manchester City, deplasmanda Southampton'a 1-0 mağlup oldu.

Southampton 1-0 Manchester City (Maç Sonucu)

Manchester ekibi, ligin 33. hafta karşılaşmasında St. Mary's Stadı'nda Southampton'ın konuğu oldu.

Ev sahibi ekip, Che Adams'ın 16. dakikada attığı golle karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Southampton puanını 43'e çıkarırken lig ikincisi Manchester City 66 puanda kaldı. (AA)

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