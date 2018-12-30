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Southampton 1 - 3 Manchester City

İNGİLTERE PREMİER LİG HABERLERİ  | 30.12.2018 19:02 | Son Güncelleme

Premier Lig'in 20. haftasında Manchester City deplasmanda Southampton'ı David Silva, Ward-Prowse (kk) ve Agüero'nun golleriyle 3-1 yenerek 2 maçlık mağlubiyet serisini sona erdirdi.

Southampton 1 - 3 Manchester City

İngiltere Premier Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Manchester City 20. haftada Southampton'a konuk oldu. Maça hızlı başlayan konuk ekip henüz 10. dakikada David Silva'nın attığı golle 1-0 öne geçti.

37'de Zinchenko'nun hatasında sahneye Pierre-Emile Höjbjerg çıktı ve skoru 1-1 yaptı. Manchester City ilk yarının son anlarında fırtına gibi eserek önce James Ward-Prowse'un kendi kalesine ardından ise Agüero'nun sayılarıyla devreyi 3-1 önde kapattı.

İkinci yarıda da üstün futbolunu sergileyen City golü bulamasa da maçtan 3-1'lik galibiyetle ayrılmayı başardı. Bu sonuçla Manchester City puanını 47 yaparken, Southampton ise 15 puanda kaldı.

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Anahtar Kelimeler:
Southampton - Manchester City david silva Sergio Agüero

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